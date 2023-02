De Februar ass de Mount vun der Léift. Mä wien op Lëtzebuergesch seng Léift ausdrécke wëll, fillt sech ënner Ëmstänn vun den Optiounen net gutt bedéngt...

D'Lëtzebuerger Sprooch huet jo eng Hellewull wonnerschéin an eenzegaarteg Wierder – just wat d'Léift ugeet, do feelt et eis e bëssen um Vocabulaire. Mir kënnen eise Léifste soen, "Ech hunn dech gär", oder "Ech si frou mat dir". Mä e richtegt Verb fir déi romantesch Léift, wéi zum Beispill am Däitsche mat "Ich liebe dich" oder am Englesche mat "I love you", hu mir net.

Mat der grousser RTL-Vältesdagsaktioun wëlle mir dat änneren! All deene Verléiften, deenen d'Ausdréck "Ech hunn dech gär" an "Ech si frou mat dir" net méi duerginn, fir hir Gefiller auszedrécken, wëlle mir fir de 14. Februar eng nei Optioun ubidden.

Am Kader vun der grousser RTL-Vältesdagsaktioun huet den Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch (ZLS) fënnef Proposen ausgeschafft, déi de klasseschen "Ech hunn dech gär" ergänze kéinten.

Iwwert déi fënnef Propose kënnt Dir vun e Méindeg, dem 6. Februar, bis den Dag viru Vältesdag ëm 12 Auer ofstëmmen. De Gewënner gëtt dann nach op Vältesdag selwer an de Lëtzebuerger Online-Dictionnaire (LOD) opgeholl.

Déi fënnef Kandidate kuerz virgestallt



Den Alexandre Ecker vum Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch erkläert, wéi eng Wierder ausgewielt goufen, a firwat. "'Ech liben dech' an 'Ech léiwen dech' louchen u sech op der Hand, well mer jo do schonn Tracë fannen. Déi si scho present an der Lëtzebuerger Sprooch, och wa se net ëmmer an deem Sënn do waren." Béid Wierder sinn iwwert d'Joren ëmmer mol nees a Lëtzebuerger Dictionnairen opgedaucht an dunn nees verschwonnen. D'Verb "léiwen" war tatsächlech schonn am Lexikon der Luxemburger Umgangssprache vun 1847 eng éischte Kéier ze fannen.

"Wou mer dunn zwee aus dem Däitschen haten, ass de Gedanken opkomm - wéi ass et da mam Franséischen?" Franséisch Wierder loosse sech relativ einfach an dat Lëtzebuergescht integréieren. Dacks gëtt dofir un déi franséisch Verben d'Endung '-éiren' drugehaangen, erkläert de Sproochen-Expert. "Also firwat net aus dem Wuert 'aimer' d'Wuert 'aiméieren' maachen? Dozou muss een awer och soen, dat Wuert ass eis nach net begéint, dat ass net am allgemenge Sproochgebrauch."

Zwou vun de Propose kommen iwwerdeems aus dem Engleschen, sinn deem Lëtzebuergeschen awer ugepasst ginn. "Och den 'Ech loven dech' huet nees eng Lëtzebuergesch Endung."'Ech crushen op dech' beschreift éischter eng romantesch Schwäermerei an huet domat eng liicht aner Bedeitung, wéi déi véier aner Proposen. "Dat ass villäicht méi eppes Intensives, dat awer net onbedéngt undauert. An do brauch een natierlech eng Prepositioun, well wann ee just seet 'Ech crushen dech, dann heescht dat natierlech op Englesch eppes aneschters."

Elo zielt Är Stëmm!



Wéi ee Wuert ass Äre Favorit? Maacht mat a weist der Lëtzebuerger Sprooch Är Léift!

