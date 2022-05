Ee Kaffi moies ass 1989 duergaangen, fir d'Iddi vum Télévie ze hunn a wëllen ëmzesetzen.

Inspiréiert vum franséischen Telethon wollt een och beim belsche Sender RTL eppes géint déi Krankheet maachen, wou souguer nach hautdesdaags 1 vun 4 Persounen dru stierft. An och hei zu Lëtzebuerg wollt ee sech där Saach 2002 uschléissen.

D'Diagnos Kriibs kréie pro Joer hei zu Lëtzebuerg eng ronn 3.000 Kanner an Erwuessener. A fir déi gëllt et sech anzesetzen. Duerch d'Ënnerstëtzung vum Télévie kënnen eng ganz Rëtsch Projeten an der Kriibsfuerschung weiderbruecht ginn a soumat kënnen ëmmer méi Kriibskranker iwwerliewen a geheelt ginn.

D'Fabienne Zwally kuckt zréck op déi beschte Momenter vun 20 Joer Télévie hei zu Lëtzebuerg. Nach e puer weider Informatiounen:

2004 gouf fir déi éischte Kéier d'Grenz vun enger Millioun Euro geknackt, 2019 sinn dunn iwwer 2 Milliounen zesummekomm an 2020 gouf et en neie Rekord mat 2.060.211 Euro.

Am Ganze sinn an deenen 19 Joer Télévie 25 Milliounen Euro fir d'Lëtzebuerger Kriibsfuerschung zesummekomm, mat den 2 Millioune vun dëser Editioun klamme mer esouguer op 27 Milliounen Euro.