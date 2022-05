Am Live! Planet People e Freideg geet et ëm "Go By Brooks", "The Berlin Orchestra" an "De Ris geet op d'Rees".

D'Laetitia Koener, d'Sängerin vun "Go By Brooks" invitéiert den 20. Mee op den éischte Concert mam neien Album. "This Is Her War" erkläert an 11 Lidder op ënnerschiddlech Manéier en aktuellen Thema, wou Déift an Däischtert eng wichteg Roll spillen. Mol méi rockeg, mol méi poppeg oder als Ballade ginn déi ausgefeilten Texter interpretéiert. Zanter dem 6. Mee fënnt een d'Lidder op alle wichtegen Download- a Streaming-Plattformen. De Concert ass e Freideg 20. Mee am Centre Culturel Régional opderschmelz zu Diddeleng.

De Museker Alex Christensen verschmëlzt Popmusek mat klasseschem Orchester a geet am Juni mam "The Berlin Orchestra" op Tournée. Bekannt gouf de Komponist 1990 mat "Ritmo de la Noche" wou d'Verona Feldbusch deemools den Text agesongen huet. Mam Musekprojet U 96 an der Single "Das Boot" huet hien et 1991 op Platz 1 vun den däitschen Verkafscharts gepackt. Hien huet sech en Numm als Produzent vum Tom Jones, Oli P., Marianne Rosenberg an Paul Anka gemaach an huet den Nummer 1 Hit "I Believe" fir d'Band Bro'Sis bei Popstars 2001 geschriwwen.

Den Zeechner Andy Genen huet zesummen mam Lucien Czuga dem Ris aus dem Beetebuerger Park neit Liewen agehaucht. "De Ris geet op d'Rees", koum um Europadag zu Beetebuerg bei Geleeënheet vun LiteraTour 2022 eraus. 2004 haten déi zwee schonn fir "De leschte Ritter" zesummegeschafft. A Kollaboratioun mam John Rech koumen am Laf vun de Joren schonn e puer Comics eraus, awer besonnesch houfreg ass hien op "Tow&Tank", deen hien an Autodistributioun erausbréngt. A besonnesch freeën dierfe sech all Comicfans op de BD Festival de 16/17. Juli zu Conter.

All Emissioun kann een och um RTL Play nach emol kucken.