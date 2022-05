Via Instagram huet d'Sängerin matgedeelt, datt si fréi an der Schwangerschaft eng Feelgebuert hat.

"A grousser Trauer musse mir matdeelen, datt mir eise Wonnerpuppelchen fréi an der Schwangerschaft verluer hunn", esou déi 40 Joer als Sängerin op Instagram. Och hire Partner Sam Asghari huet dëse Message a senge soziale Medien gedeelt.

Eréischt virun engem Mount hat d'Pop-Sängerin ganz houfreg matgedeelt, datt si schwanger wier. Dat hei wier awer elo eng schwéier Zäit. "Vläicht hätte mer sollte waarden, bis mer public gemaach hunn (, datt mer schwanger sinn). Mä mir waren esou nervös a wollten déi gutt Nouvelle deelen. Mir wäerten elo weider probéieren, eis Famill ze vergréisseren. Eis Léift fir eis ass eis Stäerkt", esou d'Koppel op Instagram. Zousproch a léif Wierder kruten déi zwee vu Fans a Frënn, wéi dem Paris Hilton.

Zanter September ass d'Koppel verloobt an eréischt virun e puer Deeg hat ee matgedeelt, datt een endlech en Datum fir d'Hochzäit hätt, dee si awer nach net matgedeelt hunn. 2016 hat sech d'Koppel um Set vum Museksvideo "Slumber Party" kennegeléiert, an deem den Asghari dem Spears säi Lover spillt. D'Britney Spears huet schonn zwee Bouwe mat hirem Ex-Mann Kevin Federline, fir de Fitnesstrainer wier et dat éischt Kand gewiescht.