D'Kand vun der Popsängerin Rihanna an hirem Frënd, dem US-Rapper A$AP Rocky, ass den 13. Mee schonn zu Los Angeles op d'Welt.

Dat huet de Promi-Portal "TMZ" gemellt, ma och CNN an de "People"-Magazin hunn iwwert d'Gebuert bericht. Et wier e Jong, den Numm ass awer nach net gewosst.

D'Museker-Koppel hat mat enger Fotoserie am Januar bekannt gemaach, dass si e gemeinsaamt Kand erwaarden. Wéi et heescht, solle si do virdru schonn eng Zäit laang liéiert gewiescht sinn, hunn hir Bezéiung awer réischt lescht Joer offiziell gemaach.

Am Abrëll huet d'Rihanna an engem Fotoshooting fir d'Moudenzäitschrëft "Vogue" hire Bauch presentéiert. An der Mee-Editioun war si an engem hautenken, orangen Bodysuit aus Spëtzt ze gesinn a gouf zu enger Ikon fir vill schwanger Fraen.

Déi éischt Gléckwënsch koumen iwwregens vum Rihanna hirem Ex Chris Brown.