Zwee nei Stären an dräi etoiléiert Haiser, déi hire Stär mussen ofginn. Dat ass de Verdikt vun den Inspektere vu Michelin fir Lëtzebuerg.

Ugangs der Woch koum den neie Guide Michelin fir Restauranten aus der Belsch a Lëtzebuerg eraus.

Wat ass de Stellewäert vun der renomméierter Auszeechnung? Wat sinn d'Krittäre fir een oder méi Stären ze kréien a wat bedeit de Verloscht?

De Pit Everling huet den Tony Tintinger ëm seng Meenung gefrot, dee jo an der Zäit selwer e Stärerestaurant geréiert huet.

"All Joers iert de Guide eraus kënnt, ziddert jiddereen. Ob dat de Bocuse war, oder soss een. Déi Leit déi jorelaang Stären hunn zidderen, et sinn der mol heiansdo dobäi deenen et relativ egal ass."

Wien étoiléiert ësst, kritt an der Reegel gutt Qualitéit beim Iessen an dat wat um Teller ass, ass och den eenzege Krittär fir de Stär: "De Stär huet näischt mam Interieur ze dinn. Dofir sinn d'Forschetten do."



De Guide observéiert e Restaurant, well iwwert eng gutt Platz informéiert gouf. Am Normalfall dauert et dann awer dräi bis véier Joer, eppes geschitt an d'Plackett dann iergendwann an der Entrée hänkt, sou den Tony Tintinger. D'Inspektere kommen anonym, gi sech heiansdo nom Iessen ze erkennen, heiansdo net.

"D'Inspektere kennt een normalerweis net, wa se kommen. Mä et huet een d'Tendenz eraus ze fannen, wann et een ass, well si maachen e bëssen all déi selwecht Gesten. Wa se op Lëtzebuerg kommen, da kommen se zu véier, véier Deeg."

Beim Stär géif mat zweeërlee Mooss geschafft, Stad ass net gläich Land, seet den Tony Tintinger: "An der Stad sinn et Business-Leit, deenen hiert Geschäft dovunner ofhänkt, datt et 100% klappt. Um Land kann et gemittlech goen an do geet et net sou genee."

Wien e Stär ewech geholl kritt, géing net onbedéngt Cliente verléieren. Fréier wier de Guide Michelin do gewiescht, fir de Leit ze weisen, wou et e gudde Restaurant gëtt. Haut gëtt et den Internet. De Verloscht géing een anerwäerts mierken.

"Et deet immens wéi, moralesch vis-à-vis vun de Confrèren, awer och vis-à-vis vum Personal. D'Personal ass normalerweis méi déck bezuelt a genéisst eng aner Reputatioun. Um Marché stinn all d'Dieren op."

Eng Partie Restaurateure wéilten sech dem Drock vum Stär net aussetzen, well se fäerten, datt se kee qualifizéiert Personal fannen, fir dem héijen Niveau gerecht ze ginn.

Wéi kommentéiert den Tony Tintinger déi aktuell Changementer zu Lëtzebuerg? Hien erënnert sech do un d'Vergaangenheet.

"Zu Lëtzebuerg hat och een e Stär kritt, wou jiddereen aus alle Wolleke gefall ass. Do koum d'Conclusioun: Wa mir keng Stäre verdeelen a keng Ännerunge maachen, da verkafe mir keng Bicher."

An dat kéint an der aktueller Editioun eng Roll gespillt hunn, mengt den Tony Tintinger. Dräi Lëtzebuerger Restauranten hu jo hire Stär verluer an zwee anerer kruten een.