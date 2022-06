Vun en Donneschdeg u bis e Sonndeg kréien d'Britten ee verlängerte Weekend zu Éiere vum 70. Trounjubiläum vun der Queen. Et gëtt e richtege Fest-Marathon.

Zanter dem 6. Februar 1952, dem Doudesdag vun hirem Papp Kinnek Georg VI., ass d'Elizabeth II. scho brittesch Kinnigin. Gekréint gouf si den 2. Juni 1953 am Alter vu 27 Joer.

Iwwert dat ganzt Joer verdeelt gouf d'Monarchin scho bei verschiddenen Zeremonië geéiert. Vum 2. bis de 5. Juni sinn awer lo nach gréisser Festlechkeete fir de Platinjubiläum vun der brittescher Kinnigin geplangt a solle souzesoen den Héichpunkt duerstellen.

A fir d'Queen Elizabeth II. si 70 Joer um Troun e Rekord, keen anere brittesche Monarch oder Monarchin huet esou laang regéiert. Nieft 14 brittesche Premierministeren huet si och 14 US-Presidenten erlieft, déi si all perséinlech getraff huet - mat Ausnam vum Lyndon B. Johnson.

Situatiounen hu sech verännert, Traditioune goufe gebrach, dohier sinn dës Deeg wuel och fir d'Kinnigin selwer immens wichteg. A leschter Zäit goufen ëmmer méi Rendez-vouse vun der Queen ofgesot a si léisst sech ëmmer méi dacks vun hirem Fils Prënz Charles oder hirem Enkel Prënz William vertrieden, souguer vun anere Familljememberen.

De leschte grousse Moment vun der Queen?

Zulescht hat déi 96 Joer al Queen Problemer mobil ze sinn. Et ass och onkloer, op wéi vill Evenementer si nach ka present sinn. De Buckingham Palace huet an deem Hibléck souguer seng Strategie geännert an annoncéiert eréischt kuerz virdrun, ob d'Queen kënnt oder net. sou solle keng Erwaardungen enttäuscht ginn.

Et schéngt, wéi wann dëst dat lescht gréissert Fest fir d'Queen Elizabeth II. ass. Dat wëllen och Insider méi genee wëssen, déi de Wandel scho gesi kommen. Ma fir d'éischt soll jo dann nach emol kräfteg gefeiert ginn.

"Trooping the Colour" en Donneschdeg

Den Donneschdeg fänkt traditionell mat der gewinnter "Trooping the Colour"-Parad zu London un, deen ëmmer Ufank Juni ass fir der Queen hire Gebuertsdag am Abrëll ze feieren. D'Parad mat ronn 250 Päerd a Musekskapelle mat ronn 300 Museker ass eng iwwer 200 Joer al Traditioun. Start ass um 11 Auer.

Sämtlech Tickete sinn ausverkaaft, ma am St.-James'-Park an och op BBC a Sky gëtt d'Parad international iwwerdroen. Den Highlight waart allerdéngs dono, wann d'Militär an de Buckingham Palace zeréckgeet. Da weist sech déi Royal Famill um Balcon.

Zousätzlech gëtt a ganz Groussbritannien an an de Stied vum Commonwealth Liichterketten ugefaangen, eng Traditioun, déi et zanter dem 19. Joerhonnert gëtt. Iwwer 1.500 Liichtfeier sollen zu Éiere vun der Queen brennen.

Net all d'Familljemembere mat um Balcon

"No ausféierlecher Iwwerleeung huet d'Kinnigin decidéiert, dass de Balconsoptrëtt vun dësem Joer en Donneschdeg, 2. Juni, sech op hir Majestéit an all déi Membere vun der kinneklecher Famill beschränkt, déi den Ament offiziell ëffentlech Aufgaben am Numm vun der Kinnigin iwwerhuelen", sou de Palais.

Dat bedeit, dass net nëmmen de Prënz Harry an d'Herzogin Meghan, souwéi den an Ongnod gerodene Prënz Andrew d'Parad vun enger anerer Plaz aus musse suivéieren, mä och nach aner Royals.

"Daily Mail" huet zesummegefaasst, dass ronn 34 Familljememberen offiziell ausgeluede goufen. Dozou zielen och de Prënz Michael Kent, e Cousin vun der Queen, a seng komplett Famill an de Queen-Enkel Peter Philips, och inklusive senger Famill.

Dass de Prënz Andrew net erwënscht ass, huet als Konsequenz, dass och seng Duechteren, d'Prinzessin Eugenie an d'Prinzessin Beatrice, keng Plaz um Balcon kréien, dobäi si si 2 beléifte Memberen aus dem Kinnekshaus.

Nëmme 16 Persoune sollen um Enn ze gesi sinn, dorënner de Prënz Charles a säi Fils mat senger Fra, der Herzogin Catherine, an hir Kanner.

Mass e Freideg

An der St.-Pauls-Kathedral ass déi traditionell Mass geplangt, wärend där dann och de "Great Paul" - déi gréisste Kiercheklack a Groussbritannien - erklénge wäert. Dës Klack war jorelaang roueg a gouf 2021 réischt restauréiert. Et ass den éischte royalen Event, op deem d'Klack nees gelaut gëtt.

E Samschdeg: Derby am Epsom Downs a "Platinum Party" am Buckingham Palace

D'Queen huet eng Virléift fir Päerdscourssen, dohier ass en Derby am Epsom Downs zu Éiere vun hirem Trounjubiläum scho bal net ze vermeiden.

Et soll awer onwarscheinlech sinn, dass déi 96 Joer al Queen mat wäert dobäi sinn, wéi en Insider verroden huet. Well den Derby op den éischte Gebuertsdag vum Lilibet Diana Mountbatten-Windsor fält, der Duechter vum Prënz Harry an der Herzogin Meghan.

Dee selwechten Dag ass dann och d'"Platinum Party" am Buckingham Palace. D'BBC huet op dëst musikalescht Fest invitéiert an dofir Stars aus der ganzer Welt geruff. D'Band Queen mam Adam Lambert oder nach Duran Duran si just e puer Nimm vum berüümte Line-up. Ronn 22.000 Visiteure gi sech do erwaart.

Jubiläumslunch a Militärparad e Sonndeg

E Sonndeg hu sech dann nach emol iwwer 60.000 Mënsche fir de grousse Jubiläumslunch enregistréiert, wou all d'Leit an de Stied an ënner Nopere gréisser Iessen a Feieren organiséieren. Zil ass et, do nei Bekanntschaften ze maachen a Frëndschaften ze schléissen.

De Schluss vu de Feierlechkeete mécht dann déi grouss Jubiläumsparad zesumme mam Militär. Iwwer 10.000 Mënsche sinn doru bedeelegt. Deen Ament soll dann och nach emol besonnesch un de verstuerwene Prënz Philip geduecht ginn. De Superstar Ed Sheeran soll säi Lidd "Perfect" sangen a wärenddeem gi Fotoe vun de Royals gewisen.