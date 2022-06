De Reebou-Fändel wäert een dëse Mount nach méi dacks gesinn. Mat "Léift ass Léift" steet de Pride Month fir all Aart vu sexuell Orientatioun.

LGBTQ+ steet fir Homosexueller, Bisexueller, Transsexueller, Queer an nach vill aner Aarte vun sexueller Orientéierung. Wärend dem Pride Month feiert d'LGBTQ+ Communautéit ënnert anerem op Paraden a Fester, d'Fräiheet hir Léift dierfen auszeliewen. D'Communautéit huet sech awer och verstäerkt, fir hir Rechter an. Diskriminéierung a rechtlech Konsequenze wéinst der sexueller Orientéierung gëtt et weltwäit nämlech ëmmer nach.

Even when the world feels scary and chaotic, let’s remember to be kind and love one another. Happy #PrideMonth to anyone celebrating pic.twitter.com/RGeeQ565KR — Chrissy Burrows (@christi63804950) June 1, 2022

De Pride Month säin Ursprong läit an den USA.

Nach viru 50 Joer goufen Homosexueller an den USA awer och an Europa als Krimineller ugesinn a konnte rechtlech bestrooft gi fir hir Sexualitéit. Dofir huet sech déi Communautéit dacks verstoppt an heemleche sougenannte Schwulebars getraff. D'Police huet deemools Leit aus der LGBTQ+ Communautéit verfollegt an esou goufen et ëmmer rëm Razzien an dëse Caféen a Baren, déi dann duerno zougemaach goufen.

De bekannte New Yorker Stonewall Inn, e fréiere Club, gouf deemools vun der Mafia an eng Bar fir Homosexueller transforméiert. Et war deen eenzege Club, wou Homosexueller duerften danzen. Am Juni 1969 ass eng Razzia vun der New Yorker Police am Stonewall Inn schif gelaf. Et koum zu engem Opstand an nach Deeg dono gouf manifestéiert. D'Communautéit huet sech gewiert an et goufen ëmmer méi Organisatioune gegrënnt. Den 28. Juni 1970, genau 1 Joer nom Opstand, war dann déi éischt Gay Pride. De Stonewall-Opstand gëllt domat als Ufank vun der Befreiungsbeweegung vun der ganzer LGBTQ+ Communautéit. Zanterdeem gi weltwäit iwwert déi Zäit Prides organiséiert.

De Pride Month gouf 1999 eng éischte Kéier vum deemolegen US-President Bill Clinton unerkannt. Méi spéit huet dann den US-President Barack Obama de Juni als offizielle Pride Month erkläert. Weltwäit gi fir dëse Mount ze feieren, d'Reebou-Fändelen opgehaangen. Dëst och dëse Mëttwoch am Nomëtteg an der amerikanescher Ambassade hei zu Lëtzebuerg.

Zu Lëtzebuerg gëtt am Juli gefeiert.



Vum 1. bis den 10. Juli 2022 gëtt d'LGBTQ+ Communautéit hei am Land gefeiert. Dat ënnert anerem mat enger Pride a Concerten. De ganze Programm fannt Dir hei.

A verschidde Länner gëtt d'sexuell Orientéierung nach mam Doud bestrooft.



Net iwwerall kann déi sexuell Orientéierung fräi ausgelieft a gefeiert ginn. Wärend déi fräi sexuell Entfalung an de westleche Länner iwwert déi lescht Joren ëmmer méi selbstverständlech gëtt, steet an anere Länner ëmmer nach d'Doudesstrof op sexuellen Handlunge mam selwechte Geschlecht. Laut der Internationaler Lesben, Schwulen, Bisexuell, Trans an Intersex-Associatioun (ILGA) ass Homosexualitéit an 69 Länner weltwäit strofbar. An 11 Länner riskéieren Homosexueller dann d'Doudesstrof, wa se hir Sexualitéit ëffentlech weisen oder ausliewen. Dat ënnert anerem an Saudi-Arabien, Pakistan, Iran an Nigeria.