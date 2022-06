Ufank Juni kënne Fans vum FC Barcelona eng Kéier selwer e Match am Camp Nou spillen.

Dat huet de spuenesche Futtballveräin op senger Homepage matgedeelt. Ronn 300 Euro pro Persoun kascht et, wann ee selwer wëll um Wuess oplafen. Inclus an dësem Präis sinn d'Vestiairen, fir sech virzebereeden an ze duschen, e Waarmmaachen, e Match vun zwee Mol 30 Minutten, bei deem all Spiller garantéiert 40 Minutte wäert spillen, esou wéi och medezinesch Versuergung, e Coach an en Arbitter. All Ekipp besteet aus 18 Spiller a gëtt vum Veräin un Hand vun den Umeldungen zesummegesat.

Donieft kann all Spiller, deen untrëtt, maximal 15 Leit matbréngen, déi hien a seng Ekipp kënnen ufeieren. Fir d'"Fans" kascht den Ticket 30 Euro. Inclus an den Tickete fir "Fans" an "Spiller" ass dann och e Besuch vum Barça-Musée. D'Matcher ginn all de 26. Juni gespillt.