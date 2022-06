Deemnächst wäerten an Norwegen d'Hochzäitsklacke lauden. Éischt Gléckwënsch goufen et scho vum Kinnek Harald V. an der Kinnigin Sonja.

Déi norwegesch Prinzessin Märtha Louise an de Schaman Durek Verrett - wéi hie sech selwer nennt - sinn offiziell verloobt. Wéini sech d'Koppel d'Jo-Wuert gëtt, steet nach net fest. "Dir musst nach Gedold mat eis hunn. Mir wäerten alles mat der Zäit matdeelen, awer bis dohi wäerte mir weiderhin d'Léift feieren", sou d'Koppel. "Vun Häerzen" hunn hinnen de Kinnek Harald V. an d'Kinnigin Sonja, wéi och hire Brudder, de Krounprënz Haakon gratuléiert. View this post on Instagram A post shared by Norwegian royal family (@norwegianroyalfamily) D'Prinzessin Märtha Louise an den US-Amerikaner Durek Verrett sinn zanter 3 Joer zesummen, liewen awer op ënnerschiddleche Kontinenter. De Verrett ass eegenen Informatiounen no a sechster Generatioun Schaman a wëll Mënsche weltwäit op spirituell Manéier hëllefen. Fir d'Märtha Louise wäert et dat zweet Bestietnes sinn. Vun 2002 bis 2017 war si mam norwegescher Schrëftsteller Ari Behn bestuet, mat deem si dräi Duechteren huet. 2019 huet sech den Auteur am Alter vu 47 Joer d'Liewe geholl.