U sech sollt et de schéinsten Dag am Liewe vun der Popsängerin ginn. Hiren Ex-Mann Jason Alexander wollt d'Zeremonie allerdéngs torpedéieren.

Fir d'drëtt Kéier gouf d'Britney Spears bestuet. An hirer Villa zu Thousand Oaks a Kalifornien huet sech d'Koppel en Donneschdeg den Owend d'Jo-Wuert ginn. Nieft enger Rei prominente Gäscht wéi dem Madonna, dem Paris Hilton an dem Drew Barrymore huet sech och een onerwaarte Gaascht blécke gelooss, deen d'Mäerchenhochzäit bal gestéiert huet. Virun der Zeremonie huet hien e Policeasaz ausgeléist. Medieberichter no gouf den Jason Alexander virun der Villa festgeholl, nodeems hie versicht hat, d'Hochzäit ze "crashen". Dat mellen ënnert anerem "Variety" an "TMZ".

Den Ex-Mann vun der 40 Joer aler Sängerin soll sech live dobäi gefilmt hunn, wéi hien engem Sécherheetsbeamten erzielt hätt, dass hien ee vun de Gäscht wier. Doropshi wier hien an en Zelt gaangen, an deem déi lescht Virbereedunge fir d'Feier getraff goufen. Wéi et zu enger handgräiflecher Ausenanersetzung komm ass, wier d'Police kontaktéiert ginn, sou TMZ. Well et e Mandat d'arrêt géint den Ex-Mann vum Britney Spears gouf, hätt d'Police hie festgeholl, mellt "Variety".

Den Jason Allen Alexander war den éischte Mann vun der Popsängerin. Den 3. Januar 2004 goufe si bestuet. D'Bestietnes war allerdéngs net vu laanger Dauer. No 55 Stonne gouf se nees annuléiert. Nach am selwechte Joer gouf d'Britney Spears eng zweete Kéier bestuet. De Gléckleche war hei de Rapper Kevin Federline, mat deem si zwee Kanner huet. 3 Joer laang ware si Mann a Fra, dunn hu sech hir Weeër nees getrennt.