D'Kiermessen an d'Fouer sinn no zwee Joer Corona-Pandemie nees richteg am Ulafen. Ma verschidde vun de fräie Studenteplaze goufen nach net besat.

Elo no der Pandemie normaliséiert sech d'Liewen nees dobaussen, esou ginn et dann och nees Kiermessen, an och d'Fouer steet nees virun der Dier. Mä wéi gesäit et bei deenen aus, déi sech d'Fouer als Vakanzenjob erausgesicht hunn, et heescht, d'Demande wär dëst Joer net immens. Et wär schwiereg Leit ze fannen, déi Meescht hätte sech wärend dem Corona aneschters orientéiert.

Zu Esch ass Kiermes, dëst awer eréischt géint Mëtteg, wann de Leit hire Mo grommelt. Moies ass et hei roueg, da gëtt virun allem d'Mise en place gemaach, ier et lass geet. De Jérôme Bigard, dee mat sengem Betrib herno och op der Fouer ass, huet d'Auswierkunge vun der Corona-Paus ze spieren krut.

E puer Meter méi wäit beim Mick Loguercio gesäit d'Situatioun net aneschters aus, och hien hat an huet nach mat der aktueller Situatioun ze kämpfen, virun allem wat d'Fouer ugeet.

Mir treffen eis mam Präsident vun der Associatioun vun de Foraine Charel Hary. Och him ass de Problem bekannt a fir d'Saach an Zukunft ze vereinfachen, soll sech villes deemnächst online ofspillen.

Verschidden Ex–Studenten, déi mëttlerweil eng Aarbecht fonnt hunn, huele sech esouguer extra Congé, fir kënnen zur Fouerzäit ze schaffen, d'Erklärung läit op der Hand, obwuel et en haarden Job ass: Et verdéngt een net schlecht an deenen 20 Deeg.

Eent ass awer sécher, d'Kiermesse sinn nees do, d'Fouer kënnt an de Präsident Charel Hary kann nees opootmen.