Den Jason Alexander muss an Zukunft op d'mannst 90 Meter Ofstand vun der US-Popsängerin halen. Dat huet e kalifornescht Geriicht e Méindeg entscheet.

Nodeems den Jason Alexander lescht Woch festgeholl gouf, huet e Geriicht a Kalifornien e Kontaktverbuet géint hie verhaangen. Hien ass ouni Invitatioun wärend de leschte Preparatiounen erschéngt a wollt d'Hochzäit vu senger Ex-Fra an hirem Verloobte Sam Ashgari torpedéieren. Seng ganz Aktioun hat hie live op Instagram gestreamt. Wéi et zu enger handgräiflecher Ausenanersetzung koum, gouf d'Police alarméiert. Well et géint de 40 Joer alen Jason Alexander e Mandat d'arrêt wéinst enger anerer Strofdot gouf, gouf hien doropshi festgeholl. Aus Geriichtsdokumenter geet ervir, ass hien ënnert anerem wéinst Stalking, Violation de domicile a Kierperverletzung ugeklot gouf.

Fir d'Verhéier gouf den Jason Alexander live aus dem Prisong zougeschalt. Hien huet op net schëlleg plädéiert. Nieft dem Kontaktverbuet gouf och eng Kautioun an Héicht vun 100.000 Dollar (96.000 Euro) verhaangen. Dat nächst Verhéier ass fir e Mëttwoch virgesinn.

D'Britney Spears an den Jason Alexander kenne sech zanter hirer Kandheet. Am Joer 2004 hate si sech d'Jo-Wuert ginn. Vu laanger Dauer war d'Bestietnis allerdéngs net. No 55 Stonne gouf et nees annuléiert.