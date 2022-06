Déi orange Camione vun de Ponts et Chaussées huet wuel scho jiddereen emol op de Stroossen an Autobunne gesinn.

Virun allem dann, wann hei grad e Chantier ass oder eppes gefléckt oder geraumt gouf. D'Ekippen an dëse Camione suergen dofir, dass eis vill befuere Stroossen an engem gudden Zoustand solle bleiwen. Een net ongeféierleche Beruff an deem virun allem Männer schaffen.

Eng vun de wéinegen Ausnamen ass d'Nadine Koob. Si ass Cantonnière an huet eis gewisen, wéi hiren Alldag ausgesäit. An hei begéint een nieft engem groussen Equippegeescht och manner agreabel Momenter.