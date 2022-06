De beléifte brittesche Royal gëtt 40 Joer al! A mam neie Liewensjoer steet Verännerung un: Zesumme mat senger Famill plënnert hie méi no bei d'Queen.

Den Zweeten an der brittescher Trounfolleg ass virun allem fir seng éischter zréckhalend Aart a Weis a fir säin Engagement fir d'Ëmwelt an a karitativen Organisatioune bei senge Fans beléift. Schonn a senger Jugend huet de Prënz William sech säin natierlechen a frëndleche Ruff opgebaut. Hien huet souguer e puer Joer laang als Pilot vun engem Rettungshelikopter geschafft.

An och fir seng Léift zu senger Famill gëtt de Prënz William immens geschat: Am Géigesaz zu fréiere Generatioune vu royale Pappen, déi dacks eng gewëssen Distanz zu hire Kanner haten, huet de William houfreg erzielt, datt hien déi éischt Wëndel vu sengem éischtgebuerene Bouf, de Prënz George, gewiesselt huet. An och bei senger Duechter Charlotte a beim Bouf Louis huet hien eng Hand mat ugepaakt.

De Prënz William mat senger Kanner, de Prënz Louis, d'Prinzessin Charlotte an de Prënz George, 2021 am Jordan. / © KENSINGTON PALACE / AFP

Ma säi Liewe war awer net ëmmer esou schéin. Wéi hien zéng Joer al war, hu sech seng Elteren, de Prënz Charles an d'Prinzessin Diana, getrennt. A mat 15 Joer huet hien den Doud vu senger Mamm misse verkraaften. De fréien Doud vu senger Mamm op der Flucht viru Paparazzien huet iwwerdeem dozou gefouert, datt de Prënz William eng ugespaant Relatioun zu Journalisten huet a seng Famill sou wäit wéi méiglech aus der Ëffentlechkeet eraushält. Ma trotzdeem steet de Royal hannert senger Meenung, wann et muss sinn. Esou huet hien ëffentlech op d'Reprochë vu sengem Brudder Prënz Harry reagéiert, wéi dësen der kinneklecher Famill Rassismus virgeworf huet. "Wa mir eppes net sinn, dann eng rassistesch Famill", sot hie viru Reporter.

Zanterdeem de Prënz Harry a seng Fra Meghan Markle sech ëffentlech vun der royaler Famill distanzéiert hunn, ass och d'Verhältnis tëscht de Bridder éischter kal. Beim Begriefnes vun hirem Bop, dem Prënz Philip, hu si gréisstendeels Ofstand gehalen an och bei de Feierlechkeete fir de 70. Trounjubiläum vun der Queen hunn d'Bridder éischter distanzéiert gewierkt.

Den 18 Joer jonke William op enger Expeditioun am Chile, fir Weeër am Duerf Tortel ze bauen. / © TOBY MELVILLE / POOL / AFP De Prënz William a säi Brudder, de Prënz Harry, um Begriefnes vun hirer Mamm Diana. / © ADAM BUTLER / POOL / AFP De Prënz William mat senger Ekipp bei senger leschter Schicht als Rettungshelikopter-Pilot. / © Heathcliff O'Malley / POOL / AFP Prinzessin Diana mat de Bouwen Harry a William an dem Prënz Charles. / © Johnny EGGITT / AFP D'Koppel Kate a William op Visitt bei der "British Army Training Support Unit" am Chiquibul Bësch a Belize. / © Johan ORDONEZ / AFP Bei enger Visitt am Jugendhaus Caius House zu London wärend engem Molcours. / © Johnny EGGITT / AFP Nach ëmmer glécklech mateneen. / © KENSINGTON PALACE/AFP/Chris FLOYD

Iwwerdeem ass awer d'Relatioun tëscht dem Prënz William an der Queen Elizabeth II. nach méi enk ginn. Wéi et heescht, plangt de Royal aus dem Kensington Palais zu London an e klengt Haus um Grondstéck vum Schlass Windsor ze plënneren. Doduerch wier d'Famill der Queen, déi antëscht och do lieft, nach méi no.

An och doduerch, datt d'Queen altersbedéngt manner an d'Ëffentlechkeet trëtt, sinn déi royal Verflichtunge vum William a senger Fra geklommen. Mat hirer lockerer an natierlecher Aart a Weis an hirem Asaz fir Ëmwelt- an Naturschutz, grad ewéi fir Projeten zu der psychescher Gesondheet sinn hien an d'Kate dat modernt Gesiicht vun der Monarchie. Och bei de Feierlechkeete fir de 70. Trounjubiläum vun der Queen huet sech gewisen, wéi wichteg de Prënz William elo scho fir d'Monarchie ass: Net nëmmen den Trounfollger Prënz Charles a seng Fra Camilla, ma och de Prënz William a seng Famill waren um Balcon vum Buckingham Palais.

D'brittesch Kinneksfamill fir de 70. Trounjubiläum vun der Queen um Balcon vum Buckingham Palais. / © Alberto Pezzali / POOL / AFP

Wéi de Prënz William säi 40. Gebuertsdag feiert, ass bis ewell net gewosst. Ma wéi och ëmmer hien den Dag verbréngt, vill Leit wäerten um Dënschdeg un hien denken.