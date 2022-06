Vum 24. Juni bis den 23. Juli ginn am Grand-Duché Wueren zum reduzéierte Präis ugebueden.

A Frankräich ginn d'Solde bis den 19. Juli. An der Belsch an an Däitschland mussen sougenannten "Schnäppchenjäger" nach gedëlleg sinn. Bëlleg Offere ginn et a béide Länner eréischt vun Ufank, respektiv Enn Juli un.