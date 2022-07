Am klengen Duerf Bormes-les-Mimosas geet d'Gerücht ëm, datt hei Lëtzebuergescht Recht gëllt, well dem Grand-Duc Deeler dovu gehéieren.

Et ass nawell ee Grond fir ze staunen. An engem klenge franséischen Duerf ass d'Warscheinlechkeet am Summer grouss, souwuel Lëtzebuerger Monarchen, wéi och den Emmanuel Macron, President vun der franséischer Republik, ze treffen.

Vill méi kuriéis sinn allerdéngs d'Rumeuren, datt an dësem klengen Duerf Bormes-les-Mimosas a Südfrankräich lëtzebuergescht Recht gëllt. Dat, well d'Strooss, déi bei d'Summer-Residenz "Fort de Brégançon" vum franséische President féiert, der groussherzoglecher Famill gehéiert.

D'Valentine Patry ass dëser kuriéiser Geschicht an der Géigend vu Cabasson op d'Spuer gaangen an huet dobäi nawell een exklusiven Abléck an déi historesch Festung "Fort de Brégançon" kritt.