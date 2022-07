En Dënschdeg huet den Zweetligist seng nei Heem-Trikote virgestallt. Mä net nëmmen den Design weess z'iwwerzeegen, och de Message ass gutt gewielt.

Den engleschen Zweetligist Reading FC hält d'Faarwe vum Trikot ganz klassesch an traditionell. Den Trikot ass wéi all Saison blo-wäiss gesträift. Wann ee sech den Trikot allerdéngs méi genee ukuckt, da falen déi faarweg Äerm op. Dës wëssen net nëmmen optesch z'iwwerzeegen, mä si transportéieren iwwerdeems nach e wichtege Message.

© FC Reading

Den Trikot, deen an Zesummenaarbecht mat der University of Reading entstanenen ass, soll nämlech e Bewosstsinn fir d'Klima-Kris schafen. Den Universitéitsprofesser Ed Hawkins erkläert, datt d'Sträifen op den Äerm vum Trikot d'Entwécklung vun der Jorestemperatur zu Reading par Rapport zur Duerchschnëttstemperatur visualiséiere sollen. Des Visualiséierung géif 151 Joer ëmfaassen an domat an deem Joer ufänken, wou de Futtballclub gegrënnt gouf. Rout Sträife géife bedeiten, datt d'Temperatur méi héich war, wéi am Duerchschnëtt, blo Sträifen, datt et méi kal war a wäiss Sträifen, datt an deem Joer d'Jores- souwéi d'Duerchschnëttstemperatur identesch waren.

Beim Betruechte vun den Äerm fält op, datt am Ufank vun der Opzeechnung d'Temperaturen ëmmer plus minus identesch oder méi kal gewiescht sinn, wougéint d'Sträife spéiderhin ëmmer méi donkelrout gi sinn. Dëst, esou den Hawkins, wier en eendeitegt d'Zeeche fir de Klimawandel, un deem sengem Ursprong de Mënsch géif stoen.