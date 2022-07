14,5 Milliounen Euro soll déi kolumbianesch Sängerin u Steieren hannerzunn hunn. D'Shakira weist d'Virwërf awer zeréck.

Wéinst presuméierter Steierhannerzéiung wëll de spuenesche Parquet méi wéi aacht Joer Prisong fir déi kolumbianesch Sängerin froen. Dat schreift e Freideg d'AFP, där d'Uklo virläit. Och eng Geldstrof ass virgesinn: ganzer 24 Milliounen Euro kéinten et ginn.

Dem Shakira, dat mat Hits wéi "Whenever, wherever" an "Hips don't lie" an den 2000er bekannt ginn ass, gëtt virgeworf, 14,5 Milliounen Euro u Steiersuen hannerzunn ze hunn. Tëscht 2012 an 2014 hätt si keng Akommessteier a Spuenien bezuelt. D'Sängerin weist d'Virwërf zeréck.

D'Shakira hat e Mëttwoch en Deal mam Parquet zeréckgewisen an der Justiz eng "Verletzung vun hire Rechter" an "onlauter Methoden" virgeworf.