Zanter mëttlerweil iwwer 40 Joer ass d'Duerf bei der Musel fir dës Manifestatioun bekannt an dat och wäit iwwer eis Grenzen eraus.

Deftegt Iessen, e Gliesche Wäin an eng „Duederen" Drëpp. Déi lescht dräi Deeg huet et nees eng gutt Rëtsch Leit bei d'Musel op d'Welleschter Kiermes gezunn. No zwee Joer Paus wéinst der Pandemie gouf an de Wéngerten nees mat engem ofwiesslungsräiche Programm an enger monterer Stëmmung fir Amusement an Ofwiesslung gesuergt.

Welleschter Kiermes/Reportage Chris Meisch

Zanter 1976 ass se Traditioun: d'Welleschter Kiermes. Wärend 3 Deeg goufen am Wënzerduerf mat Concerten, Konschtausstellungen, kulturelle Spezialitéiten an dem Kiermesmaart fir kulinaresche Genoss an Animatioun bis an d'Nuecht gesuergt.

"Majo ech si frou, gutt op d'Been komm, ass, wat ech net geduecht hätt, et ass alles erëm wéi virdrun. A mir hunn d'Kiermes am Fong gegrënnt, fir Suen ze kréien, well ma hei op der Plaz déi ganz al Haiser sinn opkaaft ginn a fir se ze renovéieren, hu mir Geld gebraucht, dat, wat mir op der Kiermes erakritt hu vu Suen, si komplett an eis Haiser, Vakanzenhaiser investéiert ginn.", erkläert d'Madamm Hoffmann, Grënnungsmember vum Syndicat d'Initiative vu Welleschten.

Nieft dem Wäin a Cremant aus der Regioun sti virun allem d'Duederen am Mëttelpunkt vun der Welleschter Kiermes. Dobäi handelt et sech ëm eng giel Fruucht, déi enger Promm gläichkënnt a just nach an dëser Géigend wiisst. Eng Spezialitéit aus Welleschten, sou d'Madamm Klinker-Musel, déi zanter dem Ufank dobäi ass.

"Se heescht Duederen, well se esou ronn ass ewéi een Duederen-Ee, et ass eng ronn Promm an déi wiisst och nëmme just hei an deem réimesche Buedem hei zu Welleschten. Do gëtt Branntewäin gemaach, deen och nëmme just hei verkaf gëtt."

Net fir näischt kommen all Joer honnerte Leit op Welleschten bei d'Musel gereest. Nieft dem regionalen Iessen, Wäiner a Cremante konnte sech d'Visiteuren op sëlleg Konschtwierker freeën, wéi déi vum Raphael Gindt, deen haaptsächlech fir seng Street-Art-Graffiti-Portraiten a seng riseg Glas-Skulpture bekannt ass. Ma souwuel d'Visiteure wéi och d'Responsabel ware frou, nees op d'Welleschter Kiermes kënnen ze kommen.