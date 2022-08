Am Joer 2021 goufen an Däitschland ronn 411 Millioune Liter alkoholfräie Béier am Wäert vun 358 Milliounen Euro produzéiert.

Am Joer 2011 waren et just 236 Millioune Liter. Deemno ass dat bannent 10 Joer eng Hausse vu 74,1%. Och beim Béier-Mix-Gedrénks gouf et eng liicht Hausse. Vun 326 Millioune Liter am Joer 2011 ass een elo bei 403 Millioune Liter am Joer 2021. Dat ass eng Hausse vun 23,6%. © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2022 Am selwechten Zäitraum ass d'Produktioun vun Alkohol-haltegem Béier ëm 13,8% zeréckgaangen.