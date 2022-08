Iwwer de Summer gi verschidden Aktivitéite speziell fir Kanner organiséiert. Zu Käerjeng ass e Méindeg am Schoulhaff Op Acker e grousse Fun-Park opgaangen.

Vun Trampolin-Sprangen, Boot-Fueren, bis hin zu Gesellschaftsspiller a Kloter-Parcoursen. Hei gëtt esou Munches ugebueden, wou sech déi Jonk kënnen ameséieren.

Nach bis den 21. August kënnen d'Kanner am Alter tëscht 4 an 12 Joer sech hei nomëttes ameséieren. Ausser um Feierdag - dem 15. August - ass hei all Dag op. D'Kanner déi en Dënschdeg zu Käerjeng waren, hate vill Spaass.

Eleng e Méindeg um éischten Dag waren iwwer 300 Kanner um Site. Vill verschidden Aktivitéite stinn zur Auswiel. Jidderee fënnt hei säi Gléck an umelle brauch ee sech net.

Nieft Leit aus der Maison Relais hëllefen nach 25 Studenten hei op dëser riseger Spillplaz fir Kanner aus. D'Kanner däerfen nëmmen a Begleedung vun enger erwuessener Persoun an de Fun-Park kommen, ob Elteren, Boma, Bopa oder Erzéiungspersonal.

Nomëttes vun 13.30 Auer bis 18.30 Auer kënnen d'Kanner sech zu Käerjeng ameséieren.