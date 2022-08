De ganze Summer iwwer mellt sech d'Ekipp vum RTL-Magazin freides nom Journal live vun deene Plazen am Land, wou eng lass ass.

2 Joer laang gouf et Picadilly ze kafen, queesch duerch d'Land, ware se mam Bus ënnerwee. Dëst Joer ass dann endlech nees e richtegt Wäifest. Et ass déi 65. Editioun, a wat nei ass, ass dass et dëst Joer och Béier gëtt, nodeems vill Leit aus dem Norden a Süden ëmmer nees no Béier gefrot hunn. Den Haaptaccent läit awer op de 15 Wäiner, déi ugebuede ginn, esou den Nico Vesque, President vum Syndicat d'Initiative.