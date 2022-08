Am Alter vu 96 Joer ass d'"Madame Butterfly" verscheet. Wéi hire Spëtznumm scho verréit, ware Päiperleke beléifte Motiver an hire Kollektiounen.

Am Alter vu 96 Joer ass déi japanesch Moud-Designerin Hanae Mori verscheet. D'Madame Butterfly, wéi si genannt gouf, hat et an de 70er-Jore fäerdeg bruecht, sech als éischt Moudenhaus aus Asien an der Haute-Couture-Zeen zu Paräis ze etabléieren an och hir Parfume gi bis haut weltwäit verkaf. Motiver, déi ëmmer nees an hire Kollektiounen opgetaucht sinn, ware Päiperleken a japanesch Symboler. Hir éischt Kollektioun, déi si 1965 an der US-Metropol New York erausbruecht huet, war "East Meets West".

D'Mori selwer huet déi lescht Joren an hirer Heemecht zu Tokyo gelieft. Als Doudesursaach hu japanesch Medien hiren "héijen Alter" genannt.