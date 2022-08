Et ass eng Nouvelle, déi net nëmme vill Kanner wäert hell ewech begeeschteren: heivir an der Belsch entsteet e Legoland Resort.

Wéi belsch Medien mellen, gouf den Dënschdeg de Moien en entspriechenden Accord tëscht dem brittesche Gerant Merlin Entertainments, der Région wallonne an dem belsche Staat zu Bréissel signéiert.

Deemno kënnt deen neie Legoland-Fräizäitpark ëm d'Thema vun de faarwegen Steng op e fréieren Industrie-Site bei Charleroi - knapp 150 Kilometer vum Grand-Duché ewech. Bis ewell war dat noost Legoland am däitsche Günzburg, dat duebelt vu Kilometeren.

A 5 Joer soll d'Ouverture vum weltwäit 14. Legoland da sinn, nodeem och 3 nei Parken a China gebaut ginn. D'Legoland gëtt um fréiere Site vum Maschinnebau-Produzent Caterpillar gebaut, wou viru 6 Joer eng 2.000 Leit entlooss goufen - am Fräizäitpark zu Gosselies sollen eng 1.000 nei Aarbechtsplaze geschaaft ginn.

Bis Jonk an Al sech op de Lego-Attraktioune kënnen ameséieren, muss d'industriell Friche awer nach komplett sanéiert ginn. En anere Projet fir de fréiere Fabrick-Site bei Charleroi war d'Fabrikatioun vu chineseschen Elektroautoen - dorausser gouf awer näischt.

De Gerant vum belsche Legoland ass de Grupp Merlin Entertainments, dee weltwäit eng 120 Fräizäitparken huet, wou eng 66 Millioune Visiteure passéieren.

Dat éischt Legoland hat 1968 seng Dieren am dänesche Billund opgemaach - do wou och de Siège vun der Firma Lego ass, déi (dem Ëmsaz no), dee gréisste Spillsaachen-Produzent weltwäit ass.