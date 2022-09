Zënter 19 Joer feiert Bënzelt seng Gromperen, esou och dëse Sonndeg, an dat trotz Dréchent an dierem Geleef.

Wéi gewinnt waren al Trakteren a Päerd am Asaz, fir un eis Traditioun vun de Gromperen z'erënneren. D'Éislek ass jo op dat sougenannt "Nachtschattengewächs" spezialiséiert, allerdéngs net op Iess-, mä op Setzgromperen.

Déi déi hautdesdaags mol net méi wëssen, dass eng Gromper Geleef huet an dat och kann dier ginn, oder dass eng Gromper e sougenannt Nachtschattengewächs ass, hätte besser dat nächst Joer selwer op Bënzelt ze goen. Hei kritt een erkläert, wat Gromper ass, an dass mir am Éislek op Setzgrompere spezialiséiert sinn, erkläert de Marc Zeimes, President vu Synplants.

Synplants ass déi éisleker Setzgromperegenossenschaft mat ronn 25 Memberen. Well et dëst Joer dréche war, rechent ee mat enger méi klenger Recolte, wéi soss Joren.

Wéi ass et da mam Präis? Soss kloen d'Baueren jo ganz gären doriwwer, an dësem Fall awer net. Am Ausland gëtt scho gewarnt: D'Belsch ginn 250 Euro pro Tonne. Frankräich idem ugangs August no enger Hausse vu 5 Euro. Däitschland läit ewell bei 300 Euro fir d'Tonn. Fir zu Lëtzebuerg iwwert de Präis ze schwätzen, ass nach e bëssen ze fréi, erkläert de Fred Huet, de Koordinateur vum Gromperefest. Wéinst dem wéinege Reen sëtzen d'Schuelen net ideal op der Gromper, dowéinst huet een aktuell nach net mat der Recolte ugefaangen, fir d'Planzen net ze blesséieren.

Aktuell wier de Präis awer nach dee selwechten, wéi dat leschte Joer. Am September sollen d'Gromperen dann alleguerten aus dem Buedem geholl ginn. D’Gromperen, déi elo wärend dem Fest ausgedoe goufen, mussen direkt giess ginn.

Hei uewe géing déi lokal Vermaartung um Haff iwwregens och gutt urappen an dobäi kann ee knäipen, deenen anere weisen, wéi et geet. Eng Iddi eventuell fir d’LUGA, fir dass och d’Stater Kanner gewuer ginn, wat dat ass, eng Gromper.