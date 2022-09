Zweemol gouf dat gréisste Volleksfest op der Welt wéinst der Pandemie ofgesot. Corona ass zwar nach ëmmer do, ma d'Oktoberfest zu München ass nees zeréck.

Um Punkt 12 Auer huet et traditionell "O'zapft is!" geheescht, deen Ament huet de Buergermeeschter Dieter Reiter (SPD) dat éischt Faass dierfen unzapen an domat déi 187. Editioun vum berüümten Oktoberfest zu München offiziell agelaut. Déi éischt Maass krut de bayresche Ministerpresident Markus Söder (CSU).

Déi éischt ganz presséiert Visiteure sinn iwwregens schonn e Samschdeg de Moien um 9.30 Auer op d'Festwiss gestiermt, fir sech esou séier wéi méiglech déi beschte Plazen an de Festzelter ze sécheren.

#Oktoberfest# Ansturm mit Verspätung pic.twitter.com/IiknILV202 — ZDF Bayern (@ZDFbayern) September 17, 2022

40 Zelter mat am Ganzen 120.000 Sëtzplaze sinn opgebaut ginn, nieft 180 Fuergeschäfter an aneren Attraktiounen. Beim Iessen a Gedrénks muss een allerdéngs méi déif an de Portmonni gräifen. Eng Maass Béier kascht zum Beispill gutt a gär bis zu 13,80 Euro.

Et ass e Fest ouni Oploen, also och keng Maskeflicht. Virun der Pandemie sinn all Joer iwwer 6 Millioune Visiteuren a München komm, mat Spannung erwaarde sech déi Responsabel vun der Stad, ob d'Pandemie oder d'Geldsuerge wéinst der héijer Inflatioun an Däitschland zu méi nidderege Visiteurszuele féiert.

An enger e Freideg verëffentlechter Ëmfro vum Meenungsfuerschungsinstitut Civey, déi vu "Focus" an Optrag gi war, huet eng knapp Majoritéit vun de Bundesbierger de Start vum Münchener Oktoberfest no 2 Joer Zwangspaus begréisst. 53 Prozent fannen et richteg, dass d'Wiesn nees sinn, ronn een Drëttel (32 Prozent) sinn dogéint a 15 Prozent sinn ondecidéiert.

© AFP Archivbild

Bei de meeschte Mënsche besteet awer nach ëmmer d'Suerg, sech bei enger Visitt um Oktoberfest mam Coronavirus unzestiechen. Op dës entspriechend Fro an der Ëmfro hunn 53 Prozent mat Jo geäntwert oder éischter Jo, iwwerdeems 40 Prozent vun de Befrote keng Angscht oder éischter manner Angscht hunn, sech unzestiechen.

De fréiere Chef vun den Hausdokteren an Däitschland, Ulrich Weigeldt, hält d'Volleksfest trotz Corona als vertrietbar, och wann een dovun ausgoe kann, dass d'Infektiounszuelen am Hierscht wäerte klammen. Ma et wier d'Ausgangspositioun, déi vill besser wier, wéi déi viregt Pandemie-Joren, sou nach de Weigeldt, och well déi aktuell dominant Omikron-Variant däitlech manner schlëmm Verleef hätt an, duerch Impfungen an duerchstanen Infektiounen, eng breet Immunitéit an der Bevëlkerung besteet.

D'Oktoberfest dauert bis den 3. Oktober.