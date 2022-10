An der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg ginn d'Auere vun 3 op 2 Auer no hanne gestallt.

Nodeems de 27. Mäerz d'Aueren op Summerzäit ëmgestallt gi waren, geet et um leschte Sonndeg am Oktober nees an déi ëmgedréinte Richtung. Dëse Weekend, respektiv e Sonndeg den 30. kann een deemno moies eng Stonn méi laang am Bett leie bleiwen. An der Nuecht gëtt d'Auer vun 3 op 2 Auer no hanne geréckelt.

An de meeschten EU-Länner gouf d'Summerzäit an de 70er Joren agefouert, ma de Wiessel vun der Auerzäit steet schonn zanter méi Laangem an der Kritik, dee jo u sech sollt hëllefen, fir Stroum ze spueren, well een d'Dagesliicht méi laang notze kéint. Besonnesch elo zu Zäite vun der Energiekris wier dat jo nawell nees e méi wéi aktuellt Thema, an awer ginn ëmmer méi Leit ze bedenken, dass dat net wierklech de Fall ass. Dovun ofgesinn ass de Wiessel net optimal fir d'Gesondheet. D'Schlofgewunnechte geroden op d'Kopp, dat confirméieren och ëmmer nees vill Dokteren. Aus medezinescher Siicht wier et am beschten, d'Zäit géif net ëmgestallt ginn a mir hätten ëmmer déi normal Zäit, also d'Wanterzäit.

D'Zäit net méi ze réckelen, gouf am Mäerz 2019 am EU-Parlament gestëmmt, nodeems de fréieren EU-Kommissiounschef Jean-Claude Juncker de Plang 2018 virgestallt hat. Dat sollt och u sech 2021 gräifen. Dozou ass et jo offensichtlech bis haut nach net komm. De Problem: Et gëtt keng Majoritéit ënnert de 27 Memberlänner an der EU, wéi eng Zäit dann elo an Zukunft soll gëllen. Keng Optioun wier, dass et verschidden Zäitzone ginn, eleng scho en Vue vun internationale Fuerpläng am Zuch- a Fluchverkéier.

D'EU-Kommissioun huet nach proposéiert, dass déi eenzel Länner sollte kënne selwer decidéieren, ob si an Zukunft d'Wanter- oder Summerzäit wëllen hunn. Kuckt een op déi geographesch Lag ginn et fir déi jeeweileg Länner awer Virdeeler: Bei engem dauerhafte Wanter um europäesche Kontinent géife virun allem d'Länner am Weste vun der Sonn profitéieren, déi do méi fréi opgeet. Allerdéngs géif et deen Ament am Oste méi fréi däischter ginn.

Dës Länner hunn d'Zäitëmstellung iwwregens schonn ofgeschaaft:

Ägypten

Argentinien

Belarus

Brasilien

China

Indien

Island

Japan

Namibia

Russland

Südafrika

Tierkei

Strategie géint schlecht Laun a Middegkeet

Tendenziell ass d'Zäitëmstellung am Hierscht méi onproblematesch wéi am Summer. Ëmmerhin dierfe mir méi laang schlofen, ma och eis ënnerlech Auer steet eigentlech op Wanterzäit. An awer kann een d'Ëmstellung fir eise Kierper als Mini-Jetlag bezeechnen, well eise 24-Stonne-Rhythmus op d'Kopp geréit.

Als bescht Method géint de Granz gëllt Beweegung an der frëscher Loft. Dat dréit zu enger positiver Stëmmung bäi an duerch d'extra Beweegung schléift een owes och besser. D'Middegkeet mat Koffein ze bekämpfen, hëlleft wesentlech manner.

Fir Elteren ass et den Tipp d'Schlof- an Iesszäiten an de kommenden Deeg no der Zäitëmstellung lues a lues unzepassen.