En Dënschdeg kuerz no 11 Auer erwaart eis eng partiell Sonnendäischtert um Himmel. Bleift nach ze hoffen, dass d'Meteo matspillt an ee se och erkennt.

Et muss een net onbedéngt en Amateur vun der Astronomie sinn, fir sech fir eng Sonnendäischtert ze begeeschteren, sief se och nëmme partiell. Esou eng erwaart eis en Dënschdeg, dat heescht, wann een da genuch gesäit. En Déif vun de britteschen Insele schéckt eis nawell déck Wolleke a Reeschaueren, déi eng fräi Siicht méi schwéier maachen.

Mat e bësse Chance deet sech zum Héichpunkt vun der deelweiser Sonnendäischtert kuerz no 12 Auer en Dënschdeg de Mëtteg e klengt Lach an de Wolleken op. Se dauert ongeféier 2 Stonnen, tëscht 11.10 an 13.20 Auer. Deen Ament trëfft den Hallefschiet vum Mound op d'Äerd.

Iwwregens, mat bis zu 82 Prozent ass de Bedeckungsgrad vun der Sonn iwwert der Arktis a Sibirien am gréissten.

Wie keng Zäit huet, sech de Spektakel live unzekucken, kann en och um Livestream vum Hamburger Planetarium suivéieren. Dat dann och komplett ouni Schutzbrëll mussen op d'Nues ze setzen.

Partiell Sonnendäischterte sinn am Prinzip net esou seelen, wéi eng total Sonnendäischtert. Mir hate bei eis den 8. August 1999 eng komplett Sonnendäischtert an déi nächst ass réischt am Joer 2081. Déi lescht partiell Sonnendäischtert gouf et den 10. Juni 2021 an déi war nawell gutt ze gesinn.

Nach e klengen Tipp zum Schluss:

Wichteg ass, den Himmelsspektakel nëmme mat engem dofir extra virgesinne Sonneschutz fir d'Aen ze beobachten. Dëst ass zum Beispill e spezielle Brëll fir Sonnendäischterten oder en héichwäertegen Teleskop-Sonnefilter. Op kee Fall sollt ee mat engem normale Sonnebrëll an déi geféierlech UV-Strale kucken.