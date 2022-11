Wann d'Kanner net schlofe wëllen, komme vill Elteren un hir Limitten. Sougenannte Schlofcoache verspriechen Hëllef, ma wat stécht hannert der Offer?

"Schlofe wéi e Bëbee". Wat am Volleksmond fir en déiwen erhuelsame Schlof steet, gesäit an der Realitéit, déi jonk Elteren erliewen, dacks anescht aus. Hëllef versprieche sougenannte Schlofcoachen a Schlofberoder. E Marché, deen an Amerika an Däitschland schonn zanter Jore boomt, leeft och zu Lëtzebuerg lues awer sécher un. Ma wat stécht hannert dem Verspriechen? Wéi leeft esou e Schlofcoaching of? Wat ginn et hei fir Ënnerscheeder a wourop muss een oppassen, wann ee sech Hëllef bei Experte sicht?

Mir sinn zu Habscht, doheem bei der der Famill Jost. Action ass hei ronderëm d'Auer, zum Leidwiese vum Daniel a Stéphanie net ëmmer just am Dag. Ugefaangen huet alles, wéi virun 11 Méint de klenge Pier op d'Welt koum. Op eemol wollt dat deemools bal 2 Joer aalt Jana net méi schlofen an huet seng Elteren a säi Brudder nuets mat wakereg gehalen. D'Stéphanie an den Daniel hunn no Hëllef gesicht a sinn online op d'Offer vun enger sougenannter Sleepcoach gestouss. D'Kelly Muno ass Educatrice an huet viru gutt engem Joer eng Ausbildung als Schlofberoderin ofgeschloss. Iwwert säi Site bitt si – déi als Mamm selwer mat engem schlechte Schléifer ze kämpfen hat – haut Elteren eng individuell Betreiung un.



"Meeschtens wann ee mir urifft oder schreift, ass de Leidensdrock scho ganz héich. Ech hu vill verzweiwelt Elteren, di bei mech kommen. Och vill Tréinen, di fléisse schonn um Telefon bei engem éischte Gespréich an d'Erwaardunge gi vu bis. Vun: Ech wier scho frou, wann d'Kand eemol manner géing waakreg ginn zu: Ech wëll, dass dat Kand duerchschléift."

Och d'Tania Hemmer ass ausgebilte Schlofberoderin. Si bitt keng individuell Betreiungen un, mä schafft fir d'Eltereschoul. Datt d'Thema Babyschlof Elteren esou beschäftegt, wier net ëmmer esou gewiescht. Eréischt mam Erfanne vun der Wéi wier iwwerhaapt d'Iddi entstanen, Puppelcher, fir ze schlofen, ofzeleeën. Mam Erfanne vun der Puddermëllech koum den Ideal vum Kand, wat sech dem Schlofrhythmus vun den Erwuessenen upasst an duerchschléift. Fir dat ze erreechen, ass deelweis op rabiat Methoden zréckgegraff ginn. Esou war et an den 90er Joren, wéi d'Tania nach als Chargée an enger Crèche geschafft huet, duerchaus üblech, déi sougenannten "Ferber-Method" ze recommandéieren. Hei sollt d'Kand – fir datt et duerchschléift – kontrolléiert kräische gelooss ginn. D'Eltere sollten d'Kand zwar wuel ëmmer erëm berouegen, mä et net méi aus dem Bett hiewen an d'Ofstänn, zu deene se erakommen, ëmmer weider verlängeren. D'Method war virun allem dowéinst esou beléift, well se dacks gutt funktionéiert huet, allerdéngs just well d'Kand resignéiert huet. Haut weess een, datt esou Methoden neurologesch Schied mat sech brénge kënnen. Datt een d'Uervertraue vum Kand op d'Spill setzt, wann ee probéiert, et esou zum Duerchschlofen ze zwéngen. Wéini Kanner duerchschlofen, wär ganz individuell, erkläert d'Tania Hemmer. D'Schlofentwécklung géif 3 Joer daueren an déi eng géifen ebe mat e puer Woche schonn duerchschlofen, anerer eréischt no e puer Joer. Wichteg wär et, d'Erwaardungen un d'Kand realistesch ze halen.

"Dat Duerchschlofen, wéi mir et erwaarden, ass total onrealistesch. Wann d'Kand 6-8 Stonnen um Stéck schléift, dat heescht fir e Kand, dass et seng Nuecht mécht an dat ass ganz ënnerschiddlech, wéini dat ass, well dat ass eben e Reifungsprozess."

An awer begéint een ëmmer erëm dem Verspriechen, all Kand bannent kuerzer Zäit zum Duerchschlofen ze kréien. Allgemeng gëtt et zu Lëtzebuerg bis ewell just vereenzelt Offere vu Schlofberodungen, déi sech an hiren Approchen, Präisser a Verspriechen deelweis staark ënnerscheeden. Als zertifiéiert weise sech déi meescht Schlofberoder aus, ma well et vill verschidden Zertifikater gëtt, ass et wesentlech, sech am Virfeld iwwert déi jeeweils ugewannte Methoden ze informéieren. Datt d'Leed vu verzweiwelten Elteren nämlech e reegelrechte Marché ass, weess d'Famill Hanen.

Bei hirem éischte Kand, dem Leyni, war Schlof ni en Thema, scho mat 2 Méint huet hatt duerchgeschlof. D'Stéphanie an de Johan haten d'Gefill ze wëssen, wéi den Hues leeft, bis virun annerhallwem Joer de klenge Loris op d'Welt koum. D'Problemer hunn ugefaangen, nodeems hie mat 4 Méint wéinst enger Bronchiolite hospitaliséiert war. Duerno konnte si maachen, wat se wollten, de Loris wollt net méi schlofen. Nuechtelaang hu si sech mat Schlofen ofgewiesselt. Hunn Ënnerstëtzung vun der Famill ugeholl an all Tricke probéiert, déi se fonnt hunn. Ma geännert huet sech näischt. Wéi et mat 8 Méint awer ëmmer nach net besser ginn ass, hu se ugefaangen, sech professionell Hëllef ze sichen. Fir d'éischt beim Kannerdokter, duerno bei ënnerschiddleche Spezialisten. D'Rotschléi gounge vu planzleche Berouegungsmëttel hin zu méi drastesche Mesuren. Ee vun den Dokteren huet de Problem zum Beispill beim Loris sengem Zongeband gesinn a wollt en heimat operéieren. Homeopath, Osteopath, Kiné, Mikrokiné – d'Stéphanie an de Johan hu wierklech alles ausprobéiert an am Ganzen iwwer 4.000 Euro ausginn, ma d'Resultat ass ausbliwwen. Déi gréissten Enttäuschung war fir si awer de Rendezvous bei enger Schlofexpertin an der Kannerklinik. An dëse Rendezvous hate si grouss Hoffnunge gesat.