D'Feierdeeg sinn e Schlësselmoment, deen déi 8.400 Lëtzebuerger Handwierksbetriber net verpassen dierfen. D'Virbereedunge lafen elo schonn op Héichtouren.

Chrëschtdag schéngt nach wäit ewech an awer gëtt hannert de Kulissen an den Ateliere vun eisen Handwierker scho fläisseg geschafft.

D'Michèle Ludovicy-Hansel ass Glasbléiserin. Gedëlleg an am Schäi vum Brenner schafft si grad un enger neier Kollektioun vu Glasbijoue fir d’Feierdeeg. Den Ament ass fir si eng vun den intensiivsten Zäite vum Joer. En Drëttel vun hirem Joresëmsaz mécht si nämlech an der Zäit ronderëm Chrëschtdag. Fir der verstäerkter Demande nozekommen, muss si elo schonn ufänken, e Stock unzeleeën an hir nei Kollektiounen an Online-Optrëtter virbereeden.

Och d’Martine Schmit ass den Ament matten an der Preparatioun vun hirer neier Chrëschtdagskollektioun. Den Dram, eenzegaarteg Schmockstécker ze kreéieren an domat en Handwierksbetrib ze grënnen, huet si sech no hirem Studium vun der Comptabilitéit erfëllt. De Virdeel vum Handwierk läit fir si doran, Eenzelstécker ubidden ze kënnen, déi op d'Mooss realiséiert ginn an esou de spezifesche Wënsch vun hiren treie Clientë kënne gerecht ginn. Déi nei Piècë vun der Kollektioun gi scho Mëtt November an de Verkaf. De Chrëschtdagscountdown leeft also och hei schonn.

E bësschen baussent der Stad um Briddel fënnt sech eng weider Entreprise "Made in Luxembourg". Am Virginie Depoorter sengem Atelier richt een d’Chrëschtdagszäit scho beim Erakommen. E Geroch vu Kanéil, Orangen, Dännebam a Liefkuch. D'Virginie ass Maître-Cirier. Déi gebierteg Franséisin, déi zanter hirer Jugend zu Lëtzebuerg lieft, kreéiert Käerzen aus Planzewuess. D'Gerécher komme vu Grass, der Haaptstad vun de Parfumen, wou si op d'Mooss fir d'Virginie zesummegesat ginn. D’Virginie verkeeft hir Käerzen a Lëtzebuerger Geschäfter, fir déi si all Joer eng individuell ugepasste Kollektioun realiséiert. Geliwwert gëtt déi da schonn am Virfeld, esou dass se vu Mëtt November un hir Plaz an de Vitrinne fënnt. Op de Mount gekuckt, verduebelt sech Enn des Joers d’Käerzeproduktioun.

Zanter den 90er Joren huet d’Zuel vun den Handwierksbetriber hei am Land net opgehalen ze klammen. 8.400 Entreprisë kommen zu Lëtzebuerg aktuell zesummen. Hir Zuel huet sech an de leschten 20 Joer bal verduebelt an de Secteur zielt haut méi wéi 100.000 Aarbechtsplazen.