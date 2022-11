Quasi simultan zur Futtball-WM ass hei am Land eng manner ëmstridde Weltmeeschterschaft - nämlech déi vun de Beschten an der Gastronomie.

D'Expogast annoncéiert sech nees fir de Weekend vum 1. Advent an zitt all 4 Joer zeg zéngdausende Visiteuren an d'Hale vun der Luxexpo.

Eng Vitrinn also fir d'modernt Kache mat allen neien Trends, wou sech awer och 45 Kach-Ekippen an der Gastro-WM géintenee moossen, wéi de Ben Weber, de President vum Organisateur Vatel-Lëtzebuerg, erkläert.

De Ben Weber

D'Expogast ass awer net nëmmen op fir e Fachpublikum, mee och fir all Mensch, dee Freed un der Gastronomie huet - och d'Kanner sinn ugeschwat, wéi och Kach-Amateuren, déi gär déi nei Trends gesinn, seet de Coordinateur Alain Hostert.

Den Alain Hostert

D'Expogast fänkt de 26. November un an dauert bis den 30. November. D'Foire an d'Restaurante sinn all Dag tëscht 11 an 21 Auer op.