An der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg ginn d'Auere vun 2 op 3 Auer no vir geréckelt. Dat heescht, mir kréien eng Stonn manner Schlof.

Knapp hu mer de Wanter symbolesch verbrannt, heescht et lo nach dee leschte Schratt a Richtung Summer ze maachen: D'Auer nees op Summerzäit setzen.

Dëse Weekend, respektiv e Sonndeg de 26. Mäerz muss ee leider eng Stënnchen éischter aus dem Bett, ma fir déi Leit, déi samschdesowes erausginn, kënnen dee Moment och eng Stënnche méi laang feieren. Ma all Joer suergt besonnesch dëse Changement fir Diskussiounen. Experte si sech eens, dass d'Wanterzäit eis richteg Zäit ass an esou sollt bleiwen.

Ma haaptsächlech steet bei den Debatten ëm d'Auer-Réckelen awer d'Energiekris am Fokus. U sech ass et jo logesch: manner Luucht bedeit och manner Stroumverbrauch. Ma ob ee reell esou vill Stroum spuert, déi Fro bleift oppen...

Dovun ofgesinn, ass de Wiessel net optimal fir d'Gesondheet. D'Schlofgewunnechte geroden op d'Kopp, dat confirméieren och ëmmer nees vill Dokteren. Aus medezinescher Siicht wier et am beschten, d'Zäit géif net ëmgestallt ginn a mir hätten ëmmer déi normal Zäit, also d'Wanterzäit. An Ëmfroe gëtt sech allerdéngs méi fir d'Summerzäit ausgeschwat.

Iwwregens déi éischte Kéier gouf d'Summerzäit an der EU am Joer 1982 vereenheetlecht.

Laang gestëmmt an nach ëmmer näischt geschitt

An enger europawäiter Ëmfro duerch d'EU-Kommissioun hu sech 2018 ronn 80 Prozent vun de 4,6 Millioune Befrote fir en Enn vun der Zäitëmstellung ausgeschwat. De féieren EU-Kommissiounschef Jean-Claude Juncker huet am selwechte Joer e Plang presentéiert, an d'Zäit net méi ze réckelen, gouf dunn am Mäerz 2019 am EU-Parlament gestëmmt. Dat sollt och u sech schonn 2021 gräifen, ma d'EU-Kommissioun huet et de Memberlänner iwwerlooss, ze decidéieren. Zanterhier deet sech näischt.

De Problem: Et gëtt keng Majoritéit ënnert den EU-Staaten, wéi eng Zäit dann elo an Zukunft soll gëllen. Keng Optioun wier, dass et verschidden Zäitzone ginn, eleng scho en vue vun internationale Fuerpläng am Zuch- a Fluchverkéier.

Selwer decidéiere schéin a gutt, mä...

Kuckt een op déi geographesch Lag, ginn et fir déi jeeweileg Länner Virdeeler: Bei engem dauerhafte Wanter um europäesche Kontinent géife virun allem d'Länner am Weste vun der Sonn profitéieren, déi do méi fréi opgeet. Allerdéngs géif et deen Ament am Oste méi fréi däischter ginn.

Dës Länner hunn d'Zäitëmstellung iwwregens schonn ofgeschaaft:

Ägypten

Argentinien

Belarus

Brasilien

China

Indien

Island

Japan

Namibia

Russland

Südafrika

Tierkei

Sozialen Jetlag

Ëmfroe weisen et ëmmer nees, vill Leit hu gesondheetlech Problemer wéinst der Zäitëmstellung. Dat seet och déi rezent Ëmfro vum däitsche Meenungsfuerschungsinstitut Forsa, déi en Donneschdeg zu Hamburg verëffentlecht gouf. Am Ganzen hunn 1.008 Mënschen tëscht dem 22. a 24. Februar matgemaach. D'Hallschent vun de Befroten (49%) huet zouginn, dass si bis zu enger Woch brauchen, fir sech drun ze gewinnen. All Véierte brauch souguer e Mount.

Zu den heefegste Symptomer gehéieren deemno Middegkeet, Ugeschloe-sinn, Schlofstéierunge souwéi Konzentratiounsschwieregkeeten an dat alles féiert zu granzeg sinn.

Nieft der Gesondheet ginn et nach aner Repercussiounen. Dacks kommen d'Leit no der Zäitëmstellung op Summer méindes ze spéit op d'Aarbecht. Se hu ganz einfach verschlof. Dobäi kënnt och emol depressiv Stëmmung, woubäi Fraen domat däitlech méi dacks geplot si wéi Männer.