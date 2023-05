Millioune Leit virum Televisiounsecranen, Dausende Mënschen an de Stroosse vu London, erwaart gëtt een Event vun de Superlativen.

No 70 Joer "God save the Queen" heescht net e Samschdeg dann "God save the King". Mam Kinnek Charles III. erwaart sech dat Vereenegt Kinnekräich e Broch mat den alen Traditiounen, déi nach ënnert senger Mamm, der Queen Elizabeth II., héichgehale goufen. Elo kéim eng méi modern Monarchie, déi nom Charles nach emol méi mat sengem Fils, dem Prënz William, erwaart gëtt.

Méi traditionell gëtt et dann awer nees am Hibléck op d'Kroun. D'Edwardskroun kënnt just bei Kréinungen zum Asaz. Si ass d'Häerzstéck vun de Krounbijouen a besteet aus gutt zwee Kilo Gold an zeg Diamanten, dorënner de Koh-i-Noor. Dësen Diamant huet bal 106 Karat, weit iwwer 21 Gramm an ass 3,6 op 3,2 op 1,3 Zentimeter grouss.

Bei der offizieller Zeremonie sinn iwwer 2.000 geluede Gäscht, dorënner eng 100 Staatscheffen an d'Vertrieder vun de grousse Kinnekshaiser. D'Sécherheet gëtt deemno grouss geschriwwen a kascht eleng am Hibléck op d'Kréinung 170 Milliounen Euro. Am Asaz sinn dausende Polizisten, plus d'Bodyguarde vun den héije Gäscht. Et ass unzehuelen, dass d'Sécherheetsmesuren nach verschäerft goufen, nodeems en Dënschdeg ee Mann Schroutmunitioun iwwert den Zonk vum Palais geheit hat. Hie war nom Virfall festgeholl ginn.

Preparatione brittesch Kréinung / De Reportage vum Jean-Marc Sturm

Touristenattraktioun

Nieft Käschte bréngt d'Kréinung awer och wäit iwwer 1,5 Milliarden Euro eran. Virop bei Hotellerie a Restauranten, respektiv dem Transport. Parallel gëtt domadder gerechent, dass d'Touriste bal 400 Milliounen Euro fir Souveniren ausginn. Et sollen zum Beispill iwwer 10.000 Téikane mat de Portraite vun der Kinnekskoppel verkaaft ginn. Präis: bis zu 250 Euro d'Stéck.

E Kréinungs-Emoji

Och nei ass dëse royalen Emoji, deen un den Design vun der legendärer Edwardskroun ugehaucht ass. D'Motiv gëtt deemno ugewisen, deemno wéi eng Hashtags een op Twitter benotzt.

© AFP

E puer ongewéinlech Schnoken



Den Charles ass bekannt fir säin Asaz zugonschte vun der Ëmwelt. Hien huet ee bal 40 Joer alen Aston Martin, dee mat Bio-Fuel fiert, deen aus Iwwerreschter vun der brittescher Wäiproduktioun a britteschem Kéis gemaach gëtt. Dobäi komme Jaguaren, Audien a Range Roveren, déi mat Biodiesel aus Frittefett a soss Ueleg-Iwwerreschter aus der Kiche kommen.

Och mol fir e sarkastesche Witz ze hunn. Den Charles ass bekannt senge Gäscht onméiglech Kaddoen ze maachen, mat engem Hang zu Sarkasmus. Hien hat dem Ozzy Osbourne zum Beispill eng Fläsch Scotch geschenkt, wéi dee grad an enger Anti-Alkohol-Kuer war.

Eng eenzeg Kéier hat den Charles sech géint säi Papp gestäipt. Bei enger hëtzeger Diskussioun soll hien dem Prënz Philip gesot hunn: "Denk drun, mat wiem s du schwätz: Du schwätz mat engem zukünftege Kinnek".

Den neie Kinnek och en Auteur. Den Charles huet Ugangs den 80er Joren ee Buch fir Kanner geschriwwen. D'Buch war am Ufank fir säi jéngste Brudder Edward geduecht.

De Charles ass beim Iessen ee Pedant. D'gekachten Eeër musse genee 7 Minutten am gliddege Waasser bleiwen. Säi Geméis muss ëmmer gedämpt sinn.

Ier hie Kinnek gouf, war den Charles joerzéngtelaang Prince of Wales. Am Wopen hat hien de Sproch "Ich dien". Dee Sproch war dee vum Jang de Blannen, deen hie bei der Néierlag an der Schluecht vu Crécy ofgeholl krut.

Dee leschten Charles, deen op der Insel Kinnek war, gouf et iwwregens am 17. Joerhonnert.

D'Legend seet, dass den Charles II. den Uerder ginn hat, dass ëmmer eng hallef Dose Kueben am Tower musse liewen. Hien hat profezeit kritt, dass d'Monarchie am anere Fall op een Enn géif goen.

