E Park an enger Stad gëtt jo ëmmer als déi gréng Long bezeechent. Eng Plaz, wou ee ka sportlech aktiv sinn, spillen oder einfach Mol ofschalten.

Och den neie Park zu Gaasperech ass dofir geduecht. Eleng tëscht 2015 an 2021 ass d'Awunnerzuel an deem Quartier ëm bal 4.000 geklommen. Fir dass ee sech do wuelfillt, gëtt et elo en iwwer 16 Hektar groussen, neie Park.

E Mëttwoch geet dësen offiziell op, ma mir waren elo scho kucken, wat een hei erwaart. Nir kruten dann och erkläert, wéi esou e Park quasi aus dem Näischt entsteet.