An der Nuecht op e Sonndeg ass et souwäit, da wiessele mer an d'Wanterzäit. De Virdeel ass, dass mer dowéinst eng Stonn méi laang schlofen dierfen.

Nodeems de 26. Mäerz d'Aueren op Summerzäit ëmgestallt gi sinn, geet et um leschte Sonndeg am Oktober nees an déi ëmgedréinte Richtung. Dëse Weekend, respektiv e Sonndeg 29. Oktober kann een deemno moies eng Stonn méi laang am Bett leie bleiwen, d'Auer gëtt da vun 3 op 2 Auer no hanne geréckelt.

An de meeschten EU-Länner gouf d'Summerzäit an de 70er Joren agefouert. Iwwer d'Zäitëmstelle gëtt awer ëmmer nees diskutéiert a kritiséiert. Stroum ze spueren, d'Grondiddi dohannert, well een d'Dagesliicht méi laang notze kéint, ass u sech net wierklech de Fall. Dovun ofgesinn, ass de Wiessel net optimal fir d'Gesondheet. D'Schlofgewunnechte geroden op d'Kopp, wat een am beschte bei méi klenge Kanner bemierkt, där hire Schlof- an Iessrythmus nawell duerchernee geréit. Aus medezinescher Siicht wier et am beschten, d'Zäit géif net ëmgestallt ginn a mir hätten ëmmer déi normal Zäit, also d'Wanterzäit. Der EU-Kommissioun no gëtt et kuerz nom Ëmstellen op d'Wanterzäit souguer eng Hausse bei de Verkéiersaccidenter.

Zanter 2018 plangt d'EU-Kommissioun u sech, fir de Wiessel tëscht Summer- a Wanterzäit ofzeschafen an och am Europaparlament gouf dëst scho méi dacks thematiséiert, geännert huet sech nach näischt. Bis haut hunn d'EU-Länner sech net ënnerteneen ofgestëmmt, et solle jo verschidden Zäitzonen entstoen, jee no Land. Dëst eleng schonn en vue vun internationale Fuerpläng am Zuch- a Fluchverkéier.

D'EU-Kommissioun huet nach proposéiert, dass déi eenzel Länner sollte kënne selwer decidéieren, ob si an Zukunft d'Wanter- oder Summerzäit wëllen hunn. Kuckt een op déi geographesch Lag ginn et fir déi jeeweileg Länner awer Virdeeler: Bei engem dauerhafte Wanter um europäesche Kontinent géife virun allem d'Länner am Weste vun der Sonn profitéieren, déi do méi fréi opgeet.

Iwwregens: Den 31. Mäerz réckele mer d'Auer dann nees eng Stonn no vir. Dat heescht, sollt dat Geréckels dann net awer nach endlech vum Dësch sinn bis dohin, wat éischter onwarscheinlech ass.

Dës Länner hunn d'Zäitëmstellung iwwregens schonn ofgeschaaft

Ägypten

Argentinien

Belarus

Brasilien

China

Indien

Island

Japan

Namibia

Russland

Südafrika

Tierkei

Wéi kann ee sech verhalen, ob d'Auer no vir oder no hanne réckelt?

Dat kann ee sech mat engem klengen Trick mierken: Am Fréijoer stelle mer d'Gaardemiwwelen eraus an d'Auer no vir. Am Hierscht ginn d'Gaardemiwwelen nees zeréckgesat, sou wéi d'Zäre vun der Auer och.