Sophie Turner était l'invitée d'un talk-show américain pendant lequel le présentateur lui a posé la question que tout le monde se pose.

L'actrice qui incarne le rôle de Sansa Stark dans la série à succès de HBO était l'invitée de Conan O'Brien sur TBS.

Dans le quatrième épisode de la dernière saison de la série "Game of Thrones", un gobelet de la chaîne de cafés Starbucks avait été oublié sur une table et avait été aperçu par de nombreux fans aux côtés de Daenerys.

"J'entends cette histoire de café tous les jours" a rigolé Sophie Turner après que le présentateur lui demande à qui appartenait donc ce gobelet avant d'expliquer: "Le gobelet était en face de la chaise de Kit. Au début, j’ai accusé Emilia mais je ne suis pas d'avis qu’elle ferait une telle chose. Kit est fainéant et je pense qu’il pourrait être capable de faire cela. C’était en face de sa chaise".

Selon elle, c'est "Kit à 100%", l'acteur qui incarne le personnage de Jon Snow dans la série. Elle précise qu'à cause de son corset, il lui était impossible de boire pendant le tournage. Soit elle se faisait pipi dessus, soit elle vomissait. Et comme Emilia portait également un corset, il ne reste plus qu'un coupable, celui qui n'en portait pas: Kit Harington. CQFD.