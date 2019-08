View this post on Instagram

Week-end de rêve au Luxembourg, avec les meilleurs guides qui soient @xavier.bettel @gauthierdestenay . Avec vous on aime tout faire, rire de tout, parler de tout, on est choyé et chouchouté...Quand la politique se conjugue avec le terrain et l’amour sincère des gens, on ne peut que se réjouir de cet exemple humaniste au cœur de l’Europe. Vive vous et notre amitié! Merci pour tout les amis. ❤️