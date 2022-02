D'Emissioun RTL-Afterwork vu méindes bis samschdes um 17.20 Auer um Radio a vu samschdes u komplett als Podcast.

De René Closter gëtt iwwerall de Papp vum Lëtzebuerger Rettungshelikopter genannt, an de Jean-Claude Juncker huet hien emol "Éisleker Klatzkapp" vernannt, an dorobber ass hie bis haut houfreg.

Ouni säi staarke Wëllen, eng Portioun Luussegkeet an e bëssche Schauspillerei kéim d'Hëllef hei am Land haut warscheinlech nach net aus der Loft. Dem Dan Spogen, Mike Fandel, Raoul Roos a Shari Schenten zielt den Éierebierger vun Ëlwen, Geschichten iwwert de Grand-Duc Henri, de Ronaldo an den Osama bin Laden. Mir gi gewuer, dass e gären un Oldtimer schrauft, a wat fir eng Schlësselroll en Hond gespillt huet.

Piano am Bistrot de la Presse: Erny Delosch.

