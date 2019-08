Eng kleng Grupp vu passionéierte Leit huet sech virgeholl, fir an enger Firma ze schaffen, déi mat schéinen an nohaltegen Aktiounen d'Welt verännere wëll.

Wärend senger Weltrees ass dem Grënner vun Ecosia, dem Christian Kroll, eréischt bewosst ginn, wéi wäitreechend de Problem vum Ofholze wierklech ass. Doropshin huet hien Ecosia.org gegrënnt. Als Unerkennung fir dat raffinéiert Konzept, huet d'Firma schonn e puer Awards kritt. Am Abrëll 2004 war Ecosia déi éischt däitsch Firma, déi wéinst hire Leeschtungen mam Label "Corp B" ausgezeechent ginn ass.

© ecosia.org

Zil vun dëser klenger an altruistescher Struktur ass en einfacht Konzept: Dat unzebidden, wat Google mëscht, awer d'Sue sollen an d'Natur investéiert ginn. E wichtege Schratt ass der Entreprise am Abrëll 2014 gelongen. Eng Millioun Beem sinn dat Joer ugeplanzt ginn. Bis 2020 solle souguer eng Milliard Beem finanzéiert ginn.

D'Beem si vill méi wichteg, wéi een op den éischte Bléck mengt. Si droen net nëmmen zu enger produktiver Wirtschaft bäi, mä beaflossen och d'Gesondheet an d'Wuelbefanne vun de Mënschen. 80% vum Benefice, deen duerch d'Publicitéiten erakënnt, gëtt op verschidden Organisatiounen verdeelt, déi weltwäit nei Beem uplanzen. All eenzele Mënsch, dee seng Recherchen op der Sichmaschinn mécht, dréit dozou bäi, dass d'Welt nees e Stéck méi gréng gëtt. Fir Ecosia benotzen ze kënnen mussen d'User näischt bezuelen. Déi finanziell Ënnerstëtzung vun den Organisatioune gëtt eenzeg an eleng duerch d'Reklammen erméiglecht. Ganz virsiichteg verleeft de Selektiounsvirgank vun den Hëllefsorganisatiounen, fir dass d'Suen och wierklech op deene Plazen ukommen, wou se gebraucht ginn.

Zanter e puer Joer schafft d'Firma op Plazen, wéi Latäinamerika oder Madagaskar, déi vum Ofholze staark betraff sinn. An Zesummenaarbecht mat erfuerene Veräiner, déi sur place aktiv sinn, gëtt versicht, nees e bësse Liewen op déi Plazen ze bréngen, op deenen d'Natur vum Mënsch zerstéiert gouf.

En einfache Plugin kann um offizielle Site vun Ecosia erofgelueden an op Firefox installéiert ginn. D'Websäit (https://www.ecosia.org/) kann awer och benotzt ginn, fir eppes am Netz ze sichen.

Mat Hëllef vun dësem nohaltegen, ekonomeschen an ekologesche Konzept gëtt all 7 Sekonnen e Bam geplanzt. Gutt fir d'Gesellschaft, gutt fir de Mënsch a gutt fir d'Natur. E klenge Plus fir eng besser Welt!