Iwwerraschung bei de Konten vum Technologie-Ris lescht Joer: weiblech Ingenieure krute méi Suen wéi männlech Employéeën am nämmlechte Beräich.

Eng richteg Iwwerraschung wann een d'Virgeschicht vun der Firma kennt. 9,8 Milliounen Dollar huet Google 2018 u méi wéi 10.000 Employéeën als Ausgläich vum Salaire iwwerwisen. Vun dëser Mesure ware méi Männer betraff wéi Fraen, ouni de geneeë Prozentsaz ze kennen.

Lauren Barbato, Chef-Analyst vun de Salairen bei Google, huet betount, dass et sech hei ëm eng "iwwerraschend Tendenz handelt, déi de Grupp net esou virgesinn hat". Dat soll si Enn 2018 am Kader vun der Generalversammlung gesot hunn, esou déi amerikanesch Zeitung New York Times.

Zanter 2012 gëtt all Joer eng intern Enquête vum Personalchef geleet, fir erauszefannen ob Fraen oder Persounen déi aus enger Minoritéit kommen, manner gutt bezuelt ginn. Wann een Ënnerscheed detektéiert gëtt, kréien d'Salariéeën eng finanziell Kompensatioun fir d'Situatioun auszegläichen. Lescht Joer huet Google erausfonnt, dass seng männlech Ingenieure vum 4. Niveau manner gutt bezuelt goufe wéi Fraen, déi de selwechte Kontrakt hunn. Fir eng Gerechtegkeet um Niveau vum Salaire ze erreechen, huet d'Firma also den Ënnerscheed iwwerwisen.

"Dës Kompensatioun soll op dat baséiert sinn wat dir maacht an net wien dir sidd", esou d'Lauren Barbato an engem Blog Post deen de Numm "Sécher sinn, dass mer fair a gerecht bezuelen" dréit.

Dës Inversioun vun der Ongläichheet gëllt fir eng reegelrecht Iwwerraschung awer d'Explosioun vum Kompensatiounsbudget ass och net grad onintressant. 2017 goufe "nëmmen" 228 Salairen ugepasst fir eng Zomm vun 270.000 Dollar.

Google huet dës Entwécklung duerch eng nei Manéier, d'Situatioun ze analyséieren, erkläert. 2018 gouf 49% vun der Zomm un Employéeë iwwerwisen déi grad ugefaangen hu mat schaffen. D'Zuel vu Leit déi sondéiert ginn gouf och vergréissert, esou solle lescht Joer bei Google 91% vun all den Employéeën gefrot gi sinn, ob se mat hirem Salaire a mat der allgemenger Situatioun op der Aarbecht zefridde sinn.