Esou ass et ewell eng Zäitchen net méi méiglech, nei Saachen ze posten ... anerer hu Problemer mam Aloggen.

D'Pann soll User an Europa an an den USA betreffen.

Eng offiziell Erklärung gëtt et nach net.

Wéi et schéngt, soll och WhatsApp mat Amenter hicken ...