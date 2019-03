D'Fuerscher erklären dass "Q" do ass, fir Sexismus ze bekämpfen a méi Inclusioun an der Technologie ze proposéieren.

Nom "Siri" (Apple) an "Alexa" (Amazon), gëtt elo Zäit fir "Q" ze entdecken. Den éischte Stëmm-Assistent ouni Geschlecht, dee vun engem dänesche Studio entwéckelt gouf. Et si Fuerscher, déi zu der Communautéit vun Equal AI gehéieren, déi hir Kreatioun den 11. Mäerz virgestallt hunn.

Dat Ganzt gouf am Kader vum South by Southwest presentéiert, e kulturellen an technologesche Festival, deen zu Austin am US-Bundesstaat Texas organiséiert gouf.

Equal AI wëll ethesch Aspekter vun der kënschtlecher Intelligenz entwéckelen an ënnerstëtzen. Aus deem Grond gouf déi éischt "Stëmm ouni Geschlecht" mat Ingenieuren, Linguisten, Techniker a Fräiwëlleger opgeholl. Hei geet et also ëm eng Stëmm, déi weder männlech nach weiblech ass.

Dausende vu Leit hunn hir Opname gelauschtert an d'Fuerscher hu sech dunn op eng eenzeg Stëmm konzentréiert, déi se dunn um Niveau vun de Frequenze verschafft hunn. All charakteristeschen Toun gouf ewechgeholl fir déi gewënschte Neutralitéit ze erreechen.

An engem Communiqué huet d'Agence Virtue, déi bei der Presentatioun matgeschafft huet, präziséiert, dass dës "nei" Stëmm entwéckelt gouf, fir Sexismus ze bekämpfen mat ëmmer méi Inclusioun an der Technologie vun den Assistenten.

"An der Welt vun der Zukunft, ginn d'Leit net méi duerch hiert Geschlecht bestëmmt, mä doduerch wie se sinn a wat se kënnen". Mat dësem Message wëllen d'Fuerscher an d'Entwéckler vum Projet d'Gläichheet tëscht Fra a Mann och op hir Manéier stäerken.