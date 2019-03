De 14. Mäerz huet den Pavel Durov matgedeelt, dass seng verschlësselt Messagerie Telegram ronn 3 Millioune Useren an engem Dag gewonnen hätt.

Gläichzäiteg erlieft Facebook déi gréisste Pann an der Geschicht vum soziale Reseau. Hei ass net nëmme Facebook betraff, awer och Instagram, WhatsApp an Oculus funktionéieren wärend e puer Stonnen guer net oder net richteg. D'Konkurrenz huet also ganz kloer vun dëser Pann profitéiert.

De Grënner vun Telegram bleift bei dësem Exodus locker a publizéiert witzeg Communiquéen, déi direkt géint Facebook geriicht sinn: "hei gëtt et eng richteg Privatsphär a mir hunn illimitéiert Plaz fir jiddereen". Keng gutt Pub fir de weltwäit gréisste soziale Reseau, dee wärend Joren Donnéeë vu sengen Useren exploitéiert huet, ouni se driwwer ze informéieren.

Telegram hat lescht Joer nach 200 Milliounen aktiv Useren op der Plattform, ier d'Firma vu Restriktioune vu verschidde Marchéë wéi a Russland, China an Iran betraff war. Den Chat-Service huet deemools refuséiert, Informatiounen iwwer d'Verschlësselung vun de Messagen oder Detailer iwwer seng Useren un déi verschidde Regierungen ze liwweren.