De Streaming-Service ass iwwerhaapt net iwwerrascht vun der leschter Reaktioun vum Smartphone-Produzent.

Spotify huet lescht Woch eng Plainte géint Apple bei der EU wéinst Mëssbrauch vun dominanter Positioun agereecht. De Krich ass laang net eriwwer. Apple kritt nämlech eng Kommissioun vu 15 bis 30% op all Spotify-Abo deen d'Leit iwwer den App Store bestellen. Eng Situatioun déi der schwedescher Musek-Firma guer net gefält.

Fir Spotify spillt Apple hei mam Feier, well se "däitlech géint d'Gesetz vun der Konkurrenz a vum Konsumenteschutz stéissen". Hei ass ee Client bei Apple an net bei Spotify, esou nach d'Streaming-Plattform.

Wann een d'Äntwert vun Apple resuméiere kann, da kéint ee soen dass Spotify all d'Avantagen vun enger gratis App wéilt, ouni wierklech gratis ze sinn. Apple mengt "Spotify wielt gär e Stéck vun hirem Kuch kréien an et direkt ewech iessen."

D'Äntwert vun den Amerikaner kléngt also wéi wann se alles richteg gemaach hätten an dass hinnen d'Interêten vun der Konkurrenz a vun de Clienten um Häerz leien, eng Frechheet, esou déi schwedesch Firma.

Duerch d'Applikatioun Apple Music kritt Apple reprochéiert gläichzäiteg Riichter a Spiller an hirem eegene Store ze sinn. Eng dominant Positioun déi fir all déi aner Servicer net fair ass, esou den Daniel Ek, CEO vu Spotify. Hie waart elo op eng Decisioun vun den EU-Autoritéiten fir erauszefannen ob seng Beschëllegungen iwwerhaapt fondéiert sinn, oder net.

Esou e Recours kann awer extrem laang daueren, eng Léisung kéint eventuell an e puer Jore fonnt ginn. Bis dohinner huet Spotify säi Premium-Abo um App Store blockéiert, fir ze verhënneren dass Apple dat éischt Joer 30% an déi Joren duerno 15% Kommissioun op de Präis kritt deen d'Useren all Mount bezuelen.