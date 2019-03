Dat soziaalt Netzwierk MySpace huet zouginn, en Deel vun deene Lidder, déi an de leschten 12 Joer eropgeluede gouf, verluer ze hunn.

MySpace war laang eng vun de populäerste Websäiten an de Virgänger vu Facebook. D'Musekplattform a soziaalt Netzwierk war am Ufank vum Joerdausend wuel ee vun de coolsten Internetprojeten, déi ee sech virstelle konnt. Déi 2003 gegrënnte Plattform war net nëmme fir déi global Community, mä huet ville Bands, déi an hiren éischte Schrëtt waren, de Sprong an d'Musekswelt erméiglecht an hir Carrière gepushed.

Wéi 2005 Facebook entstanen ass, ass et mat MySpace rapid biergof gaang. 2008 ass Facebook mat der User-Zuel laanschtgeflunn, e Revival gouf et fir MySace dunn awer nach emol 2012, ass awer an der Roll als Internet-Fossil bliwwen.

Lo ass MySpace an d'Schlagzeile geroden, déi net onbedéngt dozou bäidroen, dass d'Plattform nees méi populär gëtt. Sämtlech Musek, déi tëscht 2003 an 2015 eropgeluede gouf, ass futsch. Geläscht, aus Versinn. Ronn 50 Millioune Lidder vu bal 14 Millioune Kënschtler si betraff.

An de leschte Méint hate vill User Problemer op hir Daten zeréckzegräifen. Et hätt ee wéilten op en neie Server wiesselen, do koum et da wuel zum Dateverloscht. Net nëmme Audiodateie si fort, och Fotoen a Videoen aus de leschten 12 Joer si verschwonnen. MySpace selwer huet kee Backup vun deenen Daten.