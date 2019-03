"Et ass eng Fro vun e puer Deeg", esou krut en 79 Joer ale Kalifornier d'Noriicht vu senger futtisser Long duerch e Roboter matgedeelt.

Den Ernest Quintana war op der Intensivstatioun vun engem Spidol zu San Francisco, wéi säin Dokter op engem Ecran vun engem Roboter a senger Kummer d'Noriicht vu sengem sécheren Doud matgedeelt huet.

D'Maschinn ass op eemol a seng Kummer eragefuer mat als eenzegem "Kontakt" engem Bildschierm, wou säin Dokter drop ze gesi war. Dësen huet him du gesot, dass seng Long ze vill futti wier, fir gefléckt ze ginn, an dass "et sech ëm Deeg géif handelen". De Patient ass den Dag drop gestuerwen.

D'Famill ass entsat iwwer d'Manéier, wéi d'Spidol déi tragesch Nouvelle matgedeelt huet. Hinnen no wier e Roboter "Okay" fir sech ëm verschidde Situatiounen ze këmmeren, awer net grad dee Moment, wou ee Mënsch gesot kritt, dass e geschwë stierf.

Op Facebook ass eng Foto vum Roboter opgedaucht, wéi déi schlecht Noriicht grad matgedeelt gouf.

Dem Patient seng Enkelin war bei him, wéi déi Zeen passéiert ass an hat alles gefilmt, fir dem Rescht vun der Famill et ze weisen. Déi wousst, dass hire Familljemember schwéier krank wier an dass hie méiglecherweis net méi géif heemkommen, an awer geet et hei ëm de mënschlechen Aspekt vun der Problematik. Well en och nach Problemer hat fir ze héieren, huet dat jonkt Meedchen him och déi traureg Nouvelle misse widderhuelen.

De "Kaiser Permanent Medical Center" vu Fremont huet an engem Communiqué reagéiert an erkläert, dass d'Wuert "Roboter" net richteg an onpräzis wier:

"Dës Technologie mat privatem Video wier een direkt Gespréich mam Dokter", esou d'Spidol. "Hei gi richteg Relatiounen tëscht Patient an Dokter net onbedéngt, ersat mä optimiséiert."

D'Spidol huet sech och bei der Famill entschëllegt a wäert hir Plainte benotzen, fir esou e Feeler an der Zukunft net méi ze widderhuelen.