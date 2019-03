Mat an der Apple-Offer stinn d'Chaînen HBO, Starz a Showtime, déi alleguer fir 9,99 Dollar ugebuede ginn. Een deiere Spaass, fir ëmmer méi Choix ze hunn.

E Méinden Owend hält Apple eng weider "Keynote", déi ganz am Zeeche vun de Servicer wäert stoen. Nieft der SVOD (Video On Demand mat Abo) gëtt och déi nei Versioun vun Apple-News virgestallt, déi een illimitéierten Accès op Zeitungen, Magasinnen oder Presseartikelen offréiert.

Dës zwee nei Servicer ginn am Ufank nëmmen an den USA ugebueden. De Streaming-Service ass aktuell nach zimlech geheim: de Numm, d'Form an d'Detailer sinn nach net bekannt a ginn e Méinden Owend zu Cupertino virgestallt. Intern gëtt de Projet "Netflix Killer" genannt, den Numm ass Programm.

Mat 140 Millioune Leit, déi bei Netflix abonnéiert sinn, a 15 Milliarden Ëmsaz dat lescht Joer, wëll Apple logescherweis e Stéck vum Kuch kréien. Amazon Prime ka sech mat 100 Milliounen Abonnementer behaapten, ouni Hulu ze vergiessen, een online Service, deen nëmmen an den USA ze kréien ass, mat 25 Millioune Memberen.

Disney misst och geschwënn seng eege Plattform lancéieren, mat engem estiméierte Budget vu 20 bis 60 Milliarden Dollar an déi exklusiv Disney, Lucasfilm oder Marvel-Filmer wäert ubidden. Google ass am Gaangen, iwwer YouTube Serien ze produzéieren a Facebook misst och geschwënn eng nei Offer virstellen. Et gëtt also net ganz einfach, fir säi Choix ze maachen.

Apple huet awer scho grouss Nimm ugekënnegt, wéi eng Komedie-Serie mat Jennifer Aniston a Reese Witherspoon, déi vum Damian Chazelle (La La Land) realiséiert gëtt. Zwou weider Produktioune goufen annoncéiert, déi éischt gëtt vum M. Night Shyamalan an déi zweet vum Steven Spielberg produzéiert. Ob dës Projete fir de Start fäerdeg sinn, wäerten de Public an d'Press e Méindeg Owend erausfannen.

A puncto Budget gëtt et och intressant, Amazon schwätzt schonn iwwert eng Serie vu Lord of the Rings mat engem Budget vun enger Milliard Dollar. Bis elo huet Apple net vill Zuele kommunizéiert, mä verschidde Responsabel hu verséchert, dass d'VOD (Video On Demand) geschwënn eng Revolutioun erliewe wäert.