Aner MacOS-Appe wäerten an Zukunft déi historesch Software vun Apple ersetzen, och wann déi net ganz verschwanne wäert.

iTunes, d'Audio- a Videosoftware vun Apple wier um Punkt, fir geschwë gekënnegt ze kréien. An hirer aktueller Form géif et d'App an Zukunft net méi esou ginn. E ganz renomméierten Entwéckler op Twitter huet viru Kuerzem matgedeelt, dass Apple am Gaange wier, seng App ze splécken, esou wéi et schonn op iOS de Fall wier.

Nei Biller vun den Ikone sinn op engem spezialiséierte Site publizéiert ginn an et gesäit esou aus, wéi wa 4 nei Programmer entstoe géifen, mat Musek, Podcast, Bicher an TV (fir Filmer a Serien ze lounen). Bis elo haten d'Bicher esou eng separat Software kritt. Podcast a Video gëtt et nach ëmmer iwwer iTunes.

D'Konzeptioun vun dësen neien Applikatioune gëtt méiglecherweis mat Hëllef vu Marzipan, déi nei Software fir den Transfert vu Programmer tëscht iOS an macOS ze vereinfachen.

Allerdéngs gëtt iTunes awer net komplett ëmbruecht a misst nach eng ganz kleng Plaz am neie Betribssystem behalen. Hir Funktionalitéite ginn zwar op déi nei Appe gedeelt an awer bleift déi historesch Software vum Tech-Ris néideg fir déi manuell Synchronisatioun tëscht eeler Modeller vun iPod oder iPhone mam Mac z'erméiglechen. Verschidde Leit benotzen och dëse Wee, fir hir Updates erofzelueden, also wäert iTunes net direkt komplett stierwen.