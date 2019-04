De Gennady Padalka war um Samschdeg zu Lëtzebuerg op Besuch an huet de Fligermusée zu Munneref besicht.

Stären, de grousse, schwaarze Weltall, wéit ewech vun der Äerd. Dat kennt de russesche Kosmonaut Gennady Padalky gutt: Am Ganzen 878 Deeg war den haut pensionéierte Kosmonaut op Missioun.

Domadder hält hien de Weltrekord vun der längster Zäit am Weltall. Elo bleift de Gennady Padalka um Buedem an schwätzt gären iwwer seng Projeten a Missiounen, virop fir déi Jonk.

Seng Carrière huet hien als Militärpilot ugefaang, ier hien Astronaut ginn ass. Als klenge Jong huet hie sech fir d’éischt fir de Weltall interesséiert. Haut kuckt hien op nei Frëndschaften a vill gutt Erënnerungen zréck. Et wier awer net ëmmer einfach esou wäit ewech vun doheem ze sinn. Och wann ee mat Frënn a Famill telefonéieren a schreiwe kann. Elo wou hien pensionéiert ass, bleift hien um Buedem a schwätzt gären iwwer seng Expeditiounen, virop fir déi Jonk.

Während der Visite vum Fligermusée zu Munnerf stoung net nëmmen de Gennady Padalka am Mëttelpunkt, et gouf och un de Juri Gagarin geduecht. De russesche Pionnéier war deen éischte Mënsch am Weltall. Dest Joer hätt de Juri Gagarin 85 Joer kritt. Hien huet vill Kosmonauten vun haut inspiréiert. De Gennady Padalka war um Samschdeg zu Lëtzebuerg op Besuch, huet de Fligermusée zu Munneref besicht an och eng Konferenz am Centre culturel et scientifique de Russie gehal.